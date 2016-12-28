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11:44 (мск), источник: Новости Перми

Промышленный фармацевтический кластер Пермского края поддержан федеральным министерством

Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым подписан приказ, подтверждающий соответствие промышленного «Фармацевтического кластера» Пермского края требованиям Минпромторга России.

Источник: Reuters

Тем самым кластер включен в реестр промышленных кластеров и специализированных организаций, в целях применения к нему мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. Фармкластер Пермского края стал первым промышленным кластером, созданным на территории региона и поддержанным Минпромторгом России.

Напомним, промышленный фармацевтический кластер создан в регионе по поручению губернатора Пермского края Виктора Басаргина. Соответствующее соглашение между специализированной организацией кластера и Правительством Пермского края было подписано в сентябре текущего года.

После чего региональным Минпромторгом совместно с АО «Корпорация развития Пермского края» была инициирована работа по формированию заявки на его включение в реестр промышленных кластеров.

Всего в кластер вошло 18 организаций-участников, 10 из которых являются субъектами деятельности в сфере промышленности, осуществляющими производство промышленной продукции. Помимо этого, в кластер входят 4 высших учебных заведения Пермского края, в том числе классический и политехнический университеты, медицинский университет и фармацевтическая академия. Его якорными предприятиями стали ЗАО «Медисорб» и ООО «Пермская химическая компания».

В результате кооперации участников кластера в Пермском крае создается производство более 15 наименований лекарственных средств и фармацевтических субстанций, входящих в число важнейших и жизненно необходимых и в настоящее время преимущественно импортируемых из-за рубежа.

Общая сумма инвестиций в проекты составит порядка 100 миллионов рублей. Кроме того, реализация совместных проектов предполагает создание 40 высокопроизводительных рабочих мест на предприятии-инициаторе совместных проектов — ЗАО «Медисорб».

 — Пермский фармкластер на сегодняшний день — единственный кластер из отрасли фармацевтики, вошедший в реестр Минпромторга России. Основная задача 2017 года — формирование заявки кластера на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции в целях импортозамещения, — подчеркнул директор департамента кластерного развития АО «Корпорация развития Пермского края» Марат Гакашев.

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