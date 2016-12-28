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11:42 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов встретился с генеральным директором АО «Вертолеты России» Александром Михеевым

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/. 28 декабря в Москве Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с генеральным директором АО «Вертолёты России» Александром Михеевым. Во встрече принял участие управляющий директор АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (КумАПП) Юрий Пустовгаров.

Источник: Пресс-служба главы Башкортостана

Стороны обсудили вопросы развития вертолётостроительной отрасли в республике, в том числе текущую ситуацию на КумАПП. По словам Александра Михеева, 2016 год КумАПП завершил с хорошими результатами: выполнил все задания по гособоронзаказу и ряд контрактов в полном объёме, а также изготовил вертолёт новой модификации.

— Хочу особо подчеркнуть, что КумАПП выступило организатором восстановления производства нового типа противолодочного вертолёта Ка-27М. В 2016 году предприятие выполнило контракт по его глубокой модернизации, а также отремонтировало партию вертолётов Ка-29. Кроме того, КумАПП продолжает осваивать изготовление новой техники, — сообщил руководитель холдинга. — В этом году на предприятии был выпущен первый лёгкий вертолёт Ка-226Т корабельного базирования со складывающейся колонкой винта и новым бортовым оборудованием. Мы ожидаем высокий спрос со стороны российских и зарубежных заказчиков к этому вертолёту для оснащения береговой охраны и других силовых структур. По нашей оценке, у этого вертолёта большой потенциал. При этом работа над производством базовой версии Ка-226Т на КумАПП продолжится.

Юрий Пустовгаров рассказал, что в 2016 году предприятие поставило первую партию многоцелевых Ка-32А11ВС Китаю по контракту, подписанному в 2015 году. В 2017 году КумАПП продолжит реализовывать текущие экспортные контракты, а также планирует заключить ряд новых на поставку вертолетов Ка-32А11ВС, осуществление капитального ремонта и модернизацию партии Ка-28 для инозаказчика. Кроме того, предприятие будет работать над модернизацией вертолёта Ка-27, которая продолжится в следующем году.

— В 2017 году мы рассчитываем поставить продукции на 45 процентов больше в денежном выражении, чем было в 2016 году. Проблем с загрузкой производственных мощностей у нас нет, — подчеркнул управляющий директор КумАПП.

В ходе обсуждения были затронуты вопросы развития инфраструктуры и социальной политики КумАПП.

— Благодаря нашей совместной работе, спланированной в конце 2015 года, удалось поднять завод, который сегодня выходит на траекторию роста. Это уже третье предприятие в Башкортостане после УМПО и УАПО, получившее новый импульс благодаря скоординированным действиям республики и холдингов, — отметил Рустэм Хамитов. — Всё зависит от людей, от воли руководителей. Если этим занимаются первые лица, если есть желание и понимание того, куда двигаться дальше, то все вопросы решаемы.

АО «Вертолёты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») — один из мировых лидеров вертолётостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолётов в России. Холдинг образован в 2007 году. В его состав входят пять вертолётных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга — Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2015 году выручка «Вертолётов России» по МСФО выросла на 29,5 процента и составила 220 млрд рублей при объёме поставок — 212 вертолётов.

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