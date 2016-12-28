Турция и Россия согласовали план перемирия в Сирии

Анкара и Москва пришли к соглашению о плане по распространению режима перемирия на всю территорию Сирии, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на осведомленные источники.

По информации агентства, план будет передан всем конфликтующим в Сирии сторонам, им будет предложено прекратить боевые действия с нуля часов 29 декабря 2016 года. Действие плана охватит все районы страны, где идут бои, однако он не будет распространяться на террористические организации.