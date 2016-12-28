Виктор Назаров: «Я могу и буду влиять на выборы мэра»

Сегодня, 28 декабря, губернатор Омской области Виктор Назаров дал уже третье за прошедшую декаду масштабное интервью известному федеральному изданию. На этот раз с главой региона о выборах мэра Омска в 2017 году пообщались журналисты газеты «Аргументы и факты».

Уже в сентябре 2017 года в Омске станет известно имя нового мэра, и этот вопрос начинает будоражить общественность уже сейчас. Поэтому губернатор сразу признался, что знает в Омске достаточно кандидатур, способных справиться с городским хозяйством.

«И в регионе, и в городе есть много достойных людей, способных эффективно управлять сложной городской системой. Вы знаете, что в соответствии с действующим законодательством горсовету предстоит избрать мэра из числа кандидатур, предложенных конкурсной комиссией. Половину состава комиссии формирует горсовет, а вторую половину — губернатор. Я могу и буду влиять на решение комиссии. При этом, безусловно, разделяя с депутатами ответственность за выбор», — заявил Назаров.

Более того, глава региона отметил, что в Омске будут выбирать не сити-менеджера, а именно мэра, чьи полномочия абсолютно ничем не будут отличаться от полномочий действующего градоначальника.

Столь уверенная позиция губернатора говорит о том, что у него, скорее всего, уже есть как минимум один фаворит в предвыборной гонке. Вполне вероятно, что глава региона захочет видеть на посту мэра именно своего человека, который будет больше оглядываться в своих решениях на область и которого не придется постоянно «подпинывать» в СМИ, как это происходит с нынешним градоначальником Вячеславом Двораковским.