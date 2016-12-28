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12:43 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«К нам едут жить и работать». Тефтелев пообещал челябинцам город мечты

Глава Челябинска Евгений Тефтелев сегодня, 28 декабря, ответил на вопросы журналистов и рассказал об итогах работы за год. Своими достижениями он назвал серьезную работу по ремонту дорог и благоустройству, решение проблем транспорта и заботу о людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

О том, как в ближайшем будущем преобразится Челябинск, и почему разговоры о массовом переезде челябинцев из южноуральской столицы, по мнению Тефтелева, беспочвенны, — в материале «Федерал Пресс».

Глава города не стал выступать с традиционным докладам, а сразу приступил к ответам на вопросы журналистов.

25 декабря исполнилось два года, с тех пор как Евгений Тефтелев руководит Челябинском — сначала в должности сити-менеджера, а затем избранного депутатами главы.

«У нас много проектов, которые мы завершили, есть и те, которые требуют доработки. Среди достижений — серьезная работа по ремонту дорог, улучшение экологической обстановки — высадка деревьев, — заявил Тефтелев. — К сожалению, в некоторых жилых микрорайонах отсутствуют детсады и школы, но при поддержке губернатора Бориса Дубровского и правительства эти вопросы решаются. Так, на Краснопольском проспекте появится крупный оздоровительный комплекс».

Как отметил градоначальник, администрация пока «на полпути по упорядочиванию маршрутной сети. В приоритете, по мнению Тефтелева, должен оставаться трамвайный и троллейбусный транспорт. Новую Схему утвердят в первом квартале 2017 года, первые мероприятия — конкурсы намечены на сентябрь будущего года. Челябинск также стремится попасть в федеральную программу по обновлению городского транспорта, отметил Тефтелев.

Это не только закупка новых трамваев, но и ремонт старых. Он напомнил, что в 2016 году было приобретено 34 автобуса, которые успешно работают.

Что касается благоустройства города, Челябинск войдет в партийный проект «Наш двор» «Единой России», программа предусматривает выделение 700 млн рублей (200- на парки и скверы, 500- на дорожную инфраструктуру).

Градоначальник отметил, что после конструктивной критики горожан увеличено финансирование благоустройства и уборки территорий. «Ежегодно на эти цели будет выделяться 1,4 млрд рублей», — добавил Тефтелев.

Он добавил, что в целом нормально относится к критике, но она должна поступать от местных жителей, а не от людей, который приехали в город на один день.

По мнению главы города, облик Челябинска изменится к 2020 года и связано это не только с Саммитами ШОС и БРИКС, которые могут пройти в южноуральской столице.

«Намечены мероприятия, которые изменят облик Челябинска. Утверждены гостевые маршруты, есть задумки по изменению центра города и территории возле Цирка, улицы Труда. Говорим о новом аэровокзале. Активно к работе подключились архитекторы России и мира», — заявил Тефтелев.

Что касается вопроса строительства дороги через Набережную, с одной стороны Миасса дорога останется, а с другой есть планы сделать пешеходную зону.

«Мое личное мнение, что там нужно сделать прогулочную зону», — подчеркнул градоначальник.

Ответил Тефтелев и на злободневный вопрос о городской свалке, которая должна была быть закрыта еще в 1992 году.

«Эта тема, которой я занимаюсь с первых дней работы в администрации, — заявил градоначальник. — Мы уже провели предпроектную работу, готовятся необходимые документы. В 2017 году объявим конкурс на рекультивацию. Готовим два резервных полигона, чтобы свалка прекратила работу в 1918 году. В 2020 году запустим новый полигон». Один из приоритетов работы — забота о челябинцах, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Мы вернулись в программу переселения людей из ветхо-аварийного жилья, и буквально вчера семьи въехали в новый дом на улице Агалакова. Это и обеспечение жильем детей-сирот, многие из которых, к сожалению, сейчас без жилья, и создание комфортной среды для людей с ограниченными возможностями».

Что касается «чемоданных настроений» и миграции челябинцев в другие территории, по мнению Евгения Тефтелева, ситуация искусственно нагнетается.

«Город увеличился за два года почти на 50 тысяч человек, и это не трудовые мигранты. Кто и куда уезжает? — поинтересовался глава города. — Город увеличивается за счет естественного прироста населения. В Челябинск приезжают люди, которые хотят здесь жить и работать. Об этом говорит и растущий спрос на жилье».

Новый год Евгений Тефтелев будет отмечать в кругу семьи. «Новый год — это семейный праздник. А за два года у меня практически не было отпусков, и я очень соскучился по своим внукам и детям. А где и как отмечать праздник мы с ними договоримся», — резюмировал глава города и поздравил журналистов с наступающими новогодними праздниками.

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