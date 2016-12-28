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12:30 (мск), источник: Коммерсантъ

УФССП по Пермскому краю возглавил Игорь Кожевников

Игорь Кожевников официально назначен на должность руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю — главного судебного пристава Пермского края.

Приказ об этом подписал глава Минюста РФ Александр Коновалов.

Как сообщает пресс-служба УФССП, Игорь Кожевников работает в системе Минюста с 1999 года. 18 января 2016 года приказом директора ФССП РФ — главного судебного пристава РФ назначен на должность исполняющего обязанности руководителя УФССП России по Пермскому краю.

До назначения Игорь Кожевников занимал должность заместителя руководителя УФССП России по Тамбовской области.

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