УФССП по Пермскому краю возглавил Игорь Кожевников
Игорь Кожевников официально назначен на должность руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю — главного судебного пристава Пермского края.
Игорь Кожевников официально назначен на должность руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю — главного судебного пристава Пермского края.
Приказ об этом подписал глава Минюста РФ Александр Коновалов.
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До назначения Игорь Кожевников занимал должность заместителя руководителя УФССП России по Тамбовской области.