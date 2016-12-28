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15:15 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов: Важно работать с инвесторами, которые бы сохраняли всё прусское наследие региона

Региональным властям необходимо работать с инвесторами для сохранения прусского наследия области. Об этом рассказал врио губернатора Антон Алиханов в эфире канала «Россия 24» в среду, 28 декабря.

Источник: Калининград.Ru

— Здесь интересная старая прусская и немецкая архитектура. С точки зрения исторического и культурного туризма по различным памятникам у нас, я считаю, просто огромный потенциал. Сейчас нам важно работать с инвесторами, которые бы сохраняли всё это наследие. К сожалению, региональных бюджетов для того, чтобы содержать всё это богатство, не хватает, — сообщил Алиханов.

Врио губернатора добавил, что удивился тому, сколько исторических сооружений находится в регионе. «На территории Калининградской области 64 здания и сооружения XIII—XIV веков. Для сравнения, во Владимирской области таких всего четыре, в Ярославской — пять или шесть», — сообщил Алиханов. По его мнению, в этом плане регион может быть очень интересен для туристов.

Ранее врио губернатора рассказал о ближайших планах по реконструкции некоторых памятников архитектуры совместно с Русской православной церковью и калининградской епархией. Алиханов выразил надежду уже в 2017 году один из таких объектов представить общественности.

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