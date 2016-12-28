Госсовет РК согласовал назначение прокурором Крыма Олега Камшилова

Представление на назначение прокурором Крыма Олега Камшилова зачитал депутатам Госсовета заместитель генпрокурора РФ Леонид Коржинек. Он охарактеризовал Камшилова как «грамотного и оперативного руководителя», который за свои заслуги неоднократно поощрялся.

«Камшилов способен организовать деятельность прокуратуры Республики Крым в соответствии с заявленными требованиями», — сказал Леонид Коржинек.

Сам Олег Камшилов, выступая перед депутатами, отметил приоритеты в работе прокуратуры Крыма. В частности, он заявил о необходимости скоординированной работы по социальной защите граждан, контроля соблюдения законов, охране общественного порядка.

«Рассчитываю на вашу поддержку и на то, что вы будете обозначать важные вопросы, требующие внимания прокуратуры», — обратился он к крымским парламентариям.

Олег Камшилов родился в 1969 году в Омской области. В 1988—1989 годах проходил службу в рядах Советской Армии. После окончания в 1992 году Омского государственного университета начал трудовую деятельность в органах прокуратуры с должности помощника прокурора Марьяновского района Омской области. В разные годы работал первым заместителем омского городского прокурора, первым заместителем прокурора Красноярского края.

С 24 ноября 2015 года занимал должность первого заместителя прокурора Москвы, в которой курировал вопросы управления по надзору за соблюдением федерального законодательства, взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти столицы. Государственный советник юстиции 3 класса, почетный работник прокуратуры Российской Федерации. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, грамотой генерального прокурора РФ и медалью «290 лет прокуратуре России».

Прежний прокурор Республики Наталья Поклонская оставила должность после избрания депутатом Госдумы.