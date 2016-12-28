Гройсман анонсировал проведение до 2020 года земельной реформы

«Мы в бюджете на 2017 год очень четко предусмотрели наши приоритеты, в том числе и агропромышленный комплекс. То есть у нас есть сектора, которые могут быть очень серьезным, прочным для потенциального роста. В том числе агропромышленный комплекс, который тоже должен быть реформирован. Мы считаем, что к 2020 году мы должны сделать с вами качественную земельную реформу в интересах украинских граждан и нашего государства. Мы должны с вами стимулировать развитие агропромышленного комплекса через различные программы поддержки. И в этом году мы уже будем иметь с вами и поддержку животноводства, и поддержку садоводства, и поддержку сельскохозяйственного машиностроения. Все то, что я говорю связано с развитием экономики, созданием добавленной стоимости на территории страны и новыми рабочими местами», — сказал премьер.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что никаких решений относительно моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения не может быть до тех пор, пока не будут понятны все нюансы обращения с землей.