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12:41 (мск), источник: 112.ua

Суд назначил рассмотрение дела в отношении Царева на 31 января

Царев обвиняется в посягательстве на территориальную целостность страны.

Источник: 112.ua

Шевченковский райсуд Киева намерен 31 января 2017 года начать рассмотрение дела против бывшего депутата Верховной Рады от фракции Партии регионов Олега Царева. Об этом говорится в судебной повестке, опубликованной в «Урядовом курьере».

«В производстве Шевченковского районного суда г. Киева находится уголовное производство № 1-кп/761/1211/2016 по обвинению Царева О. А. за ч. 3 ст. 103, ч.2 ст. 110 УК Украины, согласно Единого государственного реестра досудебных расследований за № 2201600000000047 от 02.03.2016 года. Шевченковский районный суд г. Киева сообщает, что подготовительное судебное заседание по вышеуказанному уголовному производству пройдет 31.01.2017 года в 9:00 в помещении Шевченковского районного суда г. Киева», — говорится в документе.

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При этом отмечается, что в случае неявки Царева суд будет рассматривать дело против него в порядке специального (заочного) судопроизводства.

Как сообщалось, в марте текущего года Генеральная прокуратура передала в суд заочный обвинительный акт против экс-депутата Царева, но суд вернул его на доработку в прокуратуру.

Царев обвиняется в том, что в период с апреля по май 2014 года, будучи депутатом Верховного Совета и кандидатом на должность президента, принял участие в собрании пророссийски настроенных граждан, где публично призвал их к активным действиям, направленным на насильственное изменение и свержение конституционного строя.

Также экс-депутат через СМИ распространял призывы относительно признания самопровозглашенных «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики».

Сейчас Царев находится в розыске.

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