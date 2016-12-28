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15:30 (мск), источник: Вести - Калининград

Алиханов: «Летом будем встречать туристов практически в новом аэропорту»

Глава Калининградской области Антон Алиханов в прямом эфире телеканала «Россия-24» прокомментировал ход работ по реконструкции аэропорта «Храброво».

Он отметил, что на данный момент ситуация не вызывает опасений, и назвал сроки сдачи первой очереди комплекса.

«Лично постоянно выхожу на площадку. Сейчас сменился собственник, активно работают, наращивают темпы, и в мае мы уже введем первую очередь этого комплекса. И всех туристов в лето будем встречать практически в новом аэропорту. Думаю, что это тоже придаст нам значительное ускорение в смысле туристического потока. Потому что это первое и последнее впечатление от региона, и оно, конечно, должно быть положительным», — прокомментировал врио губернатора самого западного региона России Антон Алиханов.

Нет у властей Калининградской области и никаких переживаний относительно строительства стадиона к ЧМ-2018. Как заверил Антон Алиханов, в конце 2017 года он будет возведен и введен в эксплуатацию.

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