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12:57 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко вручил госнаграды лучшим спортсменам и тренерам по итогам пятилетия

28 декабря, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды лучшим спортсменам и тренерам по итогам пятилетия. Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«То, что Беларусь позиционирует себя спортивной державой, красноречиво подтверждает присутствие здесь большой группы атлетов, тренеров и специалистов, которые удостоены государственных наград. Это признание их заслуг в развитии физической культуры и спорта, а также успехов на последних Олимпийских и Паралимпийских играх», — отметил Александр Лукашенко.

За достижение высоких спортивных результатов на летних Олимпийских и Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта орденов, медалей и почетных званий удостоены 27 человек.

Золотые призеры летних Паралимпийских игр Андрей Праневич, Владимир Изотов и Игорь Бокий, а также золотой призер летних Олимпийских игр Владислав Гончаров и ряд тренеров награждены орденом Отечества III степени. Ордена Почета удостоены бронзовые призеры летних Олимпийских игр Александра Герасименя, Марина Литвинчук, Надежда Лепешко и Ольга Худенко, серебряные призеры летних Олимпийских игр Дарья Наумова и Мария Мамошук.

Тренер-врач национальной команды по пулевой стрельбе Республиканского центра олимпийской подготовки по прикладным видам спорта Валерий Белан и главный тренер национальной команды по инваспорту Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Мария Григорян награждены медалью «За трудовые заслуги».

Кроме того, ряду спортсменов, тренеров и специалистов присвоены почетные звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь» и «Заслуженный тренер Республики Беларусь».

За особые заслуги в пропаганде идеалов и принципов олимпизма Александр Лукашенко наградил орденом Национального олимпийского комитета Леонида Гейштора и Сергея Макаренко. «Особая честь нашим первым олимпийским чемпионам, завоевавшим золото на Олимпиаде в Италии 1960 года в гребле на байдарках и каноэ. Пусть ваше трудолюбие, стойкость и целеустремленность станут примером для сегодняшних молодых спортсменов», — сказал Президент.

Всего на церемонии присутствовали более 50 работников различных сфер деятельности. За значительные достижения в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, здравоохранении, образовании, искусстве и культуре они удостоены орденов, медалей и почетных званий.

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