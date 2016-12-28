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13:41 (мск), источник: РИА Крым

Кандидат на пост министра экономики РК представил план развития Крыма: ведомству придется засучить рукава

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости (Крым). Заместитель гендиректора государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Андрей Мельников, который является кандидатом на должность министра экономического развития Республики, выступил перед крымскими парламентариями в ходе итоговой сессии Госсовета РК.

Источник: РИА "Новости"

Как подчеркнул спикер Госсовета Владимир Константинов, кандидатуру Мельникова рекомендовал глава Крыма Сергей Аксенов. И хоть по законодательству согласование назначения депутатами не требуется, Мельников обратился к депутатам и представил им свое видение развития Крыма.

«Сегодня на ваше рассмотрение выносится стратегия развития Крыма на среднесрочную перспективу. Это рабочий документ, где объединены усилия многих общественных организаций, ведущих институтов, предпринимателей. Эта программа — вектор развития Республики. В ближайшее время будет сформирован план конкретных мероприятий. Если вы его одобрите, министерству экономразвития надо будет засучить рукава и сделать все четко, быстро и прозрачно. Чтобы инвесторы приходили в Крым с удовольствием, чтобы они понимали, что для них созданы все необходимые экономические условия и будет налажен соответствующий контроль», — подчеркнул Мельников.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), министр экономического развития Крыма Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. По его словам, ему поступило предложение от врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова возглавить департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления.

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