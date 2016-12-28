Минобороны создает Единый реестр военнообязанных

По словам и. о. первого заместителя начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба ВСУ полковника Николая Садекова, функционирование реестра позволит создать в Украине единую централизованную базу данных военнообязанных и призывников. Реестр позволит с максимальной достоверностью оперативно принимать решения по рациональному планированию мобилизационного нагрузки по регионам.

Также Садеков отметил, что созданная база данных уменьшит коррупционные факторы в военных комиссариатах и исключит уклонение граждан от мобилизации и призыва.

«Физически серверы будут находиться на территории объекта Вооруженных Сил, а сети передачи данных будут функционировать отдельно от общих телекоммуникационных сетей и интернет. Поэтому похитить данные о мобилизационном ресурсе Украины будет физически невозможно», — подчеркнул Садеков.