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13:48 (мск), источник: Капитал

Минобороны создает Единый реестр военнообязанных

Министерство обороны Украины создает Единый государственный реестр военнообязанных. Об этом говорится в сообщении управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины.

Источник: Капитал

По словам и. о. первого заместителя начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба ВСУ полковника Николая Садекова, функционирование реестра позволит создать в Украине единую централизованную базу данных военнообязанных и призывников. Реестр позволит с максимальной достоверностью оперативно принимать решения по рациональному планированию мобилизационного нагрузки по регионам.

Также Садеков отметил, что созданная база данных уменьшит коррупционные факторы в военных комиссариатах и исключит уклонение граждан от мобилизации и призыва.

«Физически серверы будут находиться на территории объекта Вооруженных Сил, а сети передачи данных будут функционировать отдельно от общих телекоммуникационных сетей и интернет. Поэтому похитить данные о мобилизационном ресурсе Украины будет физически невозможно», — подчеркнул Садеков.

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