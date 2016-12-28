Гройсман: Популисты довели Украину до пенсионного обнищания

«Должна быть серьезно реформирована система пенсионного обеспечения. Популисты и другие их соплеменники довели Украину до пенсионного обнищания. И эту ответственность возможно разложить абсолютно на всех тех, кто в разные времена занимался, в том числе правительством. Как можно доказать систему, которая спродуцировала дефицит Пенсионного фонда 150 млрд при общем около 260 млрд. Представляете, какая дыра сегодня в Пенсионном фонде? При том, что большинство граждан Украины получают минимальную пенсию, а еще есть 400 тыс. граждан, которые получают пенсию 949 грн. Как с этим можно мириться, как с этим возможно жить? Поэтому наша задача с вами, чтобы Пенсионный фонд в среднесрочной перспективе перестал быть дотационным, а пенсия украинских граждан существенно выросла», — заявил он.

Напомним, вице-премьер-министр Павел Розенко уверяет, что правительство не пойдет на ограничение пенсионных программ и выплат.

Ранее министр соцполитики Андрей Рева рассказал, в чем заключается проблема украинской пенсионной системы. В налоговом комитете Рады рассчитывают, что Кабмин вскоре представит концепцию изменения пенсионной системы.