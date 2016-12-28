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13:44 (мск), источник: 112.ua

Гройсман: Популисты довели Украину до пенсионного обнищания

Из-за популизма политиков пенсионная реформа Украины доведена до обнищания. Об этом в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал «112 Украина», заявил премьер Владимир Гройсман.

Источник: 112.ua

«Должна быть серьезно реформирована система пенсионного обеспечения. Популисты и другие их соплеменники довели Украину до пенсионного обнищания. И эту ответственность возможно разложить абсолютно на всех тех, кто в разные времена занимался, в том числе правительством. Как можно доказать систему, которая спродуцировала дефицит Пенсионного фонда 150 млрд при общем около 260 млрд. Представляете, какая дыра сегодня в Пенсионном фонде? При том, что большинство граждан Украины получают минимальную пенсию, а еще есть 400 тыс. граждан, которые получают пенсию 949 грн. Как с этим можно мириться, как с этим возможно жить? Поэтому наша задача с вами, чтобы Пенсионный фонд в среднесрочной перспективе перестал быть дотационным, а пенсия украинских граждан существенно выросла», — заявил он.

Напомним, вице-премьер-министр Павел Розенко уверяет, что правительство не пойдет на ограничение пенсионных программ и выплат.

Ранее министр соцполитики Андрей Рева рассказал, в чем заключается проблема украинской пенсионной системы. В налоговом комитете Рады рассчитывают, что Кабмин вскоре представит концепцию изменения пенсионной системы.

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