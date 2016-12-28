Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ипотеку в России стали выдавать на больший срок
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
В зарубежном СМИ вышла статья о неуместности скорби по Ту-154
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
«Ну здравствуй, брат». Лучшие кинороли Сергея Бодрова-младшегоАртисту удалось стать главным кумиром потерянного поколения 1990-х
Найдены новые очевидцы катастрофы Ту-154: что они говорят
Допрошен человек, снявший влез ту-154
Командир, мы падаем: Расшифрован речевой самописец Ту-154 (видео)
15-летняя москвичка пролетела 7 этажей и выжила
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
«Месть Москве»: СМИ Британии о катастрофе Ту-154
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Санта Клауса уличили в нездоровом образе жизни
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
12Умер Джордж Майкл
8«Большой мир льда и снега»
14События недели в фотографиях
14:10 (мск), источник: РИА Новости

ЦИК продумает возможность обеспечения голосования без открепительных

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В ЦИК России планируют продумать возможность использования и консолидации различных баз данных, чтобы обеспечить голосование избирателя в разных точках страны и мира без необходимости получать открепительные удостоверения или использовать институт досрочного голосования.

Источник: РИА Новости

«Помимо текущих задач, есть сверхзадачи из серии “миссия невыполнима” —… вообще перевести процесс голосования на новый качественный уровень. Давайте мы параллельно будем готовиться к решению этой проблемы. Что я имею в виду: база данных системы ГАС “Выборы”, добиться, чтобы была приведена в порядок база данных избирателей ФМС — и дальше обеспечить взаимосвязь каждой участковой комиссии, найти способы технические, чтобы с одной стороны обеспечить полную безопасность системы ГАС “Выборы”, с другой стороны, чтобы каждый мог проголосовать — не нужны будут ни открепительные удостоверения, ни досрочное голосование», — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Позднее в беседе с журналистами зампред ЦИК России Николай Булаев отметил, что в перспективе ЦИК хочет продумать, как использовать данные этих баз, как их консолидировать, чтобы человек мог проголосовать в любой точке страны и мира, а избирательная комиссия имела возможность зайти в базу данных, подтвердить достоверность, сделать отметку, что тот или иной избиратель принял участие в голосовании.

«Это непростая задача, у нас пока нет технического решения, но у нас есть желание в этом направлении работать. Мы понимаем, что такие возможности современные информационные технологии предоставляют», — сказал зампред ЦИК.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
The Week: никто не хочет такой Европы, какой она стала из-за Меркель
NYT: российские чиновники признали существование системы допинга
Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
Осужден соучастник хищения 1,1 млрд рублей на Восточном
Генпрокуратура направила представление Чубайсу
Минздрав рассказал об испытаниях российского препарата от рака
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Создана первая в мире «бумажная батарейка» Ученые разработали и представили революционное изобретение в сфере источников питания. Новая батарейка работает на метаболизме бактерий
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
По всей стране стартовали акции для покупателей жилья
Застройщики не успевают сдавать объекты в срок
Искусственный снег: 25 красивых идей
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь