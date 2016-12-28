ЦИК продумает возможность обеспечения голосования без открепительных

«Помимо текущих задач, есть сверхзадачи из серии “миссия невыполнима” —… вообще перевести процесс голосования на новый качественный уровень. Давайте мы параллельно будем готовиться к решению этой проблемы. Что я имею в виду: база данных системы ГАС “Выборы”, добиться, чтобы была приведена в порядок база данных избирателей ФМС — и дальше обеспечить взаимосвязь каждой участковой комиссии, найти способы технические, чтобы с одной стороны обеспечить полную безопасность системы ГАС “Выборы”, с другой стороны, чтобы каждый мог проголосовать — не нужны будут ни открепительные удостоверения, ни досрочное голосование», — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Позднее в беседе с журналистами зампред ЦИК России Николай Булаев отметил, что в перспективе ЦИК хочет продумать, как использовать данные этих баз, как их консолидировать, чтобы человек мог проголосовать в любой точке страны и мира, а избирательная комиссия имела возможность зайти в базу данных, подтвердить достоверность, сделать отметку, что тот или иной избиратель принял участие в голосовании.

«Это непростая задача, у нас пока нет технического решения, но у нас есть желание в этом направлении работать. Мы понимаем, что такие возможности современные информационные технологии предоставляют», — сказал зампред ЦИК.