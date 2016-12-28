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14:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Турция заявила о невозможности мира в Сирии при Асаде

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что установление мира в Сирии невозможно, пока президентом остается Башар Асад. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Reuters

По его словам, сирийская оппозиция никогда не смирится с нахождением Асада у власти.

В то же время глава турецкого МИД подтвердил информацию о достижении между Москвой и Анкарой договоренности о всеобъемлющем перемирии в Сирии.

Ранее 28 декабря сообщалось, что прекращение огня охватит все районы, где идут вооруженные столкновения между оппозиционными группировками и правительственными силами. Сторонам будет предложено прекратить боевые действия начиная с 00:00 по местному времени (01:00 мск), 29 декабря этого года.

В случае достижения устойчивого перемирия представители правительства Сирии и оппозиция при поддержке Турции и России начнут в Астане политические обсуждения урегулирования конфликта. Гарантами мирного процесса выступят Москва и Анкара.

Комментарии
10
Сергей
Россия не вмешивалась. Россия-единственная страна, чьи ВС находятся в Сирии на абсолютно законных основаниях и по просьбе ЗАКОННОГО правительства Сирии. Ты не знал? Ты чудо-тролль
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А Б
Всегда, когда СССР, а позже его преемница - РФ, вводили куда-то свои войска, объяснялось просьбами законного правительства страны. Так было в 1956 году в Венгрии, в 1968 - в Чехословакии, в 1979 - в Афганистане, а сегодня - в Сирии. Всегда подобные действия объяснялись просьбами законного правительства. Нужно ведь как-то было объяснять стране, почему она в очередной раз должна встречать груз-200. На законных основаниях, получается...
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Александр д
у себя наведите порядок лезете куда не просят пиндосы
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