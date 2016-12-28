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14:41 (мск), источник: РИА Новости

Новый прокурор Крыма озвучил приоритеты своей работы

Прокурор Крыма Олег Камшилов озвучил приоритеты своей работы в новой должности, среди них защита социальных прав крымчан и контроль за законностью использования бюджетных средств. Парламент Крыма в среду согласовал назначение Камшилова на должность прокурора республики.

Источник: РИА "Новости"

Ранее этот пост занимала Наталья Поклонская, которая перешла на работу в Госдуму РФ.

«Первое и самое главное — это защита социальных прав крымчан. Эта работа будет продолжена. Создание условий для жизни как для граждан, проживающих на территории республики Крым, так и для гостей является важнейшим приоритетом», — сказал Камшилов на сессии парламента.

По его словам, в число приоритетных направлений также вошли: законность использования бюджетных средств, которые в значительном количестве выделяются для развития республики, охрана общественного порядка.

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«Уникальная природная среда Крыма, исторические памятники, право граждан на окружающую природную среду — это тоже то направление, которое всегда было в сфере внимания прокуроров», — подчеркнул Камшилов.

Кроме того, по его словам, прокуратурой будет уделено внимание условиям для ведения бизнеса, здоровой конкуренции, равным правам на получение средств государственной поддержки предпринимателей. «В любом случае, я сторонник взаимодействия органов прокураторов с органами как представительной власти, так и исполнительной», — подчеркнул прокурор.

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