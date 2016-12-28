Новый прокурор Крыма озвучил приоритеты своей работы

Ранее этот пост занимала Наталья Поклонская, которая перешла на работу в Госдуму РФ.

«Первое и самое главное — это защита социальных прав крымчан. Эта работа будет продолжена. Создание условий для жизни как для граждан, проживающих на территории республики Крым, так и для гостей является важнейшим приоритетом», — сказал Камшилов на сессии парламента.

По его словам, в число приоритетных направлений также вошли: законность использования бюджетных средств, которые в значительном количестве выделяются для развития республики, охрана общественного порядка.