Новый прокурор Крыма озвучил приоритеты своей работы

Ранее этот пост занимала Наталья Поклонская, которая перешла на работу в Госдуму РФ.
«Первое и самое главное — это защита социальных прав крымчан. Эта работа будет продолжена. Создание условий для жизни как для граждан, проживающих на территории республики Крым, так и для гостей является важнейшим приоритетом», — сказал Камшилов на сессии парламента.
По его словам, в число приоритетных направлений также вошли: законность использования бюджетных средств, которые в значительном количестве выделяются для развития республики, охрана общественного порядка.
«Уникальная природная среда Крыма, исторические памятники, право граждан на окружающую природную среду — это тоже то направление, которое всегда было в сфере внимания прокуроров», — подчеркнул Камшилов.
Кроме того, по его словам, прокуратурой будет уделено внимание условиям для ведения бизнеса, здоровой конкуренции, равным правам на получение средств государственной поддержки предпринимателей. «В любом случае, я сторонник взаимодействия органов прокураторов с органами как представительной власти, так и исполнительной», — подчеркнул прокурор.