Представлен новый глава УФСБ по Челябинской области
Руководить ведомством будет
Руководить ведомством будет
Назначен новый глава УФСБ по Челябинской области — руководить южноуральскими контрразведчиками будет
В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина
«Новый начальник 28 декабря был представлен личному составу и приступил к исполнению обязанностей», — говорится в сообщении
Отметим, что Юрий Никитин сменил на данном посту Игоря Ахримеева, который работал начальником УФСБ по Челябинской области с мая 2013 года.