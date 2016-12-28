Представлен новый глава УФСБ по Челябинской области

Назначен новый глава УФСБ по Челябинской области — руководить южноуральскими контрразведчиками будет генерал-майор Юрий Никитин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина генерал-майор Юрий Сергеевич Никитин назначен начальником УФСБ России по Челябинской области. Ранее он возглавлял Управление по Томской области.

«Новый начальник 28 декабря был представлен личному составу и приступил к исполнению обязанностей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отметим, что Юрий Никитин сменил на данном посту Игоря Ахримеева, который работал начальником УФСБ по Челябинской области с мая 2013 года.