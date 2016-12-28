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14:50 (мск), источник: Новый Калининград

Врио губернатора не встречал пляжей лучше, чем в Янтарном

Еще туристическую привлекательность иллюстрируют «событийные мероприятия».

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Антон Алиханов считает пляж Янтарного лучшим в мире. Он заявил об этом в среду в интервью телеканалу «Вести 24», передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

«Лучший песчаный пляж, который я встречал в мире», — отметил Алиханов, говоря об установленном в Янтарном «Голубом флаге» как о примере, иллюстрирующем туристическую привлекательность региона. Среди других примеров он назвал богатую палитру «событийных мероприятий». «Каждые выходные был вынужден открывать какое-то мероприятие, — поделился глава региона. — Выбор огромный, и иногда разрываешься, думая, куда сходить».

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