Врио губернатора не встречал пляжей лучше, чем в Янтарном
Еще туристическую привлекательность иллюстрируют «событийные мероприятия».
Еще туристическую привлекательность иллюстрируют «событийные мероприятия».
Врио губернатора Антон Алиханов считает пляж Янтарного лучшим в мире. Он заявил об этом в среду в интервью телеканалу «Вести 24», передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».
«Лучший песчаный пляж, который я встречал в мире», — отметил Алиханов, говоря об установленном в Янтарном «Голубом флаге» как о примере, иллюстрирующем туристическую привлекательность региона. Среди других примеров он назвал богатую палитру «событийных мероприятий». «Каждые выходные был вынужден открывать