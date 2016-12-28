В Башкирии в трех ГУПах руководство поменяют на конкурсной основе

Как сообщает Министерство земельных и имущественных отношений республики, на февраль назначено проведение конкурсов на замещение должностей генеральных директоров крупнейшего в республике издательства «Башкортостан», «Управления административными зданиями» (эксплуатирует недвижимость, принадлежащую республике), и «Башгеолцентра» (геологоразведка, геофизика и геохимия недр).

Все три предприятия за девять месяцев текущего года показали чистую прибыль в размере 740 тысяч, 1,27 млн и 653 тысячи рублей, соответственно. В издательстве трудятся 213 человек, в Управлении — 125, в Башгеолцентре — 14. Объем собственных средств издательства оценивается в 156,9 млн рублей, Управзданиями — 70 млн, Башгеолцентра — 13 млн рублей.