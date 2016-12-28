Сразу два казахстанских министра освобождены от своих постов
Президент Казахстана освободил от должностей министра национальной экономики и министра иностранных дел.
Президент Казахстана освободил от должностей министра национальной экономики и министра иностранных дел.
Указом Нурсултана Назарбаева от должности министра национальной экономики освобожден Куандук Бишимбаев, передает
Министерство национальной экономики возглавил Тимур Сулейменов. Министром иностранных дел республики назначен Кайрат Абдрахманов, ранее занимавший должность постоянного представителя Казахстана при ООН.