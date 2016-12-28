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15:09 (мск), источник: 365info.kz

Сразу два казахстанских министра освобождены от своих постов

Президент Казахстана освободил от должностей министра национальной экономики и министра иностранных дел.

Источник: 365info.kz

Указом Нурсултана Назарбаева от должности министра национальной экономики освобожден Куандук Бишимбаев, передает пресс-служба Акорды. Также в связи с переходом на другую работу покинул пост министра иностранных дел Ерлан Идрисов. Одновременно с этим произошли новые назначения.

Министерство национальной экономики возглавил Тимур Сулейменов. Министром иностранных дел республики назначен Кайрат Абдрахманов, ранее занимавший должность постоянного представителя Казахстана при ООН.

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