Сразу два казахстанских министра освобождены от своих постов

Указом Нурсултана Назарбаева от должности министра национальной экономики освобожден Куандук Бишимбаев, передает пресс-служба Акорды. Также в связи с переходом на другую работу покинул пост министра иностранных дел Ерлан Идрисов. Одновременно с этим произошли новые назначения.



Министерство национальной экономики возглавил Тимур Сулейменов. Министром иностранных дел республики назначен Кайрат Абдрахманов, ранее занимавший должность постоянного представителя Казахстана при ООН.