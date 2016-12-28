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15:06 (мск), источник: Ежедневник.by

Беларусь пошла на уступки по тарифам на прокачку российской нефти

Тариф на транспортировку российской нефти в 2017 году будет повышен на 7,7% вместо ранее планируемых 20,5%

Источник: Ежедневник.by

Об этом сообщил ТАСС начальник управления топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин.

«Мы сочли необоснованным их повышение на 20,5%, таким образом, в соответствии с методикой тариф будет повышен на инфляцию плюс 3%, то есть 7,7%», — сказал он.

Ранее «Полоцктранснефть Дружба» согласилась с предложением «Транснефти» увеличить тариф на транспортировку нефти из России на 11,76% в 2017 году.

Напомним, Беларусь предлагала повысить тарифы на транзит российской нефти по своей территории на 20,5% на фоне полыхающего нефтегазового конфликта между странами. «Транснефть» сочла экономически обоснованным рост тарифов по двум веткам крупнейшего магистрального нефтепровода «Дружба», проходящего по территории Беларуси, через Гомель — на 5,8%, через Полоцк — на 11,76%.

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