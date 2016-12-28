Сергей Левченко: Приангарье — это территория развития

О том, что позволило Приангарью выйти в лидеры и о перспективах развития региона, в интервью РИА Новости рассказал глава Иркутской области Сергей Левченко:

— Сергей Георгиевич, на чем основываются экономические успехи, которые регион продемонстрировал по итогам текущего года?

— Основной рост промышленного производства обеспечила позитивная динамика в обрабатывающем секторе и в добыче полезных ископаемых. Существенный вклад в это вносит Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Корпорация «Иркут». В рамках инвестиционной программы предприятие выпускает товарную продукцию для создания различных модификаций военных самолетов, а также реализует масштабный проект по серийному выпуску нового гражданского магистрального самолета МС-21.

Высокие темпы роста — 49% — отмечаются и в сфере производства машин и оборудования. Стабильно развивается в Иркутской области сфера добычи полезных ископаемых. По итогам 9 месяцев текущего года рост здесь составил 11,9%. Это лучший показатель среди регионов Сибирского федерального округа. Рост был обеспечен за счет увеличения добычи топливно-энергетических ресурсов, которая представлена добычей каменного угля, бурого угля, нефти и газа. Основу угледобывающей промышленности Иркутской области составляют разрезы ООО «Компания «Востсибуголь». Нефтегазовый сектор региона составляют такие компании как ПАО «Верхнечонскнефтегаз», ООО «Иркутская нефтяная компания», ЗАО «НК «Дулисьма».

Показатели развития строительной отрасли также дают повод для оптимизма. За 9 месяцев объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», увеличился на 4,6%, в то время как темп роста данного показателя по Сибирскому федеральному округу и по России сокращался.

— Тем не менее, Иркутская область так и не достигла поставленной несколько лет назад цели: увеличить объем ввода жилья до одного миллиона квадратных метров. Какие пути решения проблемы Вы видите? За счет чего можно снизить себестоимость, а в итоге и цены на жилье?

— В 2016 году на территории Иркутской области планируется построить 850 тысяч квадратных метров жилья, в 2017 году — 900 тысяч. Мы постепенно приближаемся к поставленной цели. Для увеличения объемов ввода жилья, а также для снижения его стоимости правительство Иркутской области уделяет особое внимание ряду направлений. Мы намерены развивать местную строительную индустрию: в этом году разработали стратегию развития промышленности строительных материалов на перспективу до 2030 года, законодательно установили ряд стимулирующих льгот.

Решаем проблему дефицита земельных участков под строительство. В 2016 году определен перечень приоритетных земель, на которых можно построить более шести тысяч квадратных метров жилья. С ресурсоснабжающими организациями прорабатываем вопросы включения в инвестиционные программы затрат на обеспечение таких участков инженерной инфраструктурой. Сейчас мы рассматриваем возможность выпуска муниципальных инфраструктурных облигаций, средства от размещения которых могут быть направлены на обеспечение инженерной инфраструктурой приоритетных земельных участков, а погашение обязательств может быть обеспечено за счет будущих налоговых доходов местного бюджета.

Правительство Иркутской области прорабатывает варианты доступных условий финансирования строительной отрасли, как через формирование государственного заказа на жилье, так и разработку мер, стимулирующих граждан. В числе одной из таких мер стоит отметить реализацию первого в России пилотного проекта строительства многоквартирного жилого дома на средства, полученные путем выпуска облигаций особого вида — жилищных сертификатов. Застройщиком в рамках пилотного проекта выступит АО «Иркутское региональное жилищное агентство», 100% акций которого находится в собственности области. Строительство должно начаться в первом квартале 2017 года, а в середине 2018 года мы планируем ввести в эксплуатацию 144 квартиры или 5,4 тысячи квадратных метров жилья. Прямых затрат бюджет Иркутской области на реализацию пилотного проекта не несет, однако для оказания государственной поддержки гражданам, изъявившим желание приобрести жилье в рамках пилотного проекта, в областном бюджете в 2017 году предусмотрено 50 миллионов рублей.

— Впервые за много лет Иркутская область размещает областные долговые обязательства (ОДО), последний раз эмиссия облигаций была в 2009 году. Почему принято решение вернуться к этому способу заимствований?

— Как альтернатива кредитованию облигации имеют ряд существенных преимуществ. Сроки обращения долгосрочных облигаций в рамках одной эмиссии могут составлять от пяти и более лет. Кредитные организации в большинстве своем не готовы в изменяющихся внешних экономических условиях предлагать столь длительные сроки использования банковских ссуд. Выпуская облигации, Иркутская область не только подтвердит стабильность бюджетной системы, но и повысит инвестиционную привлекательность развивающегося нефинансового сектора экономики. В свою очередь, это позволит Прибайкалью соперничать с регионами юга и центра России за привлечение инвестиций в обрабатывающие производства.

— Разработка золоторудного месторождения Сухой Лог, газификация на базе Ковыктинского месторождения и строительство нового аэропорта — три крупнейших проекта Иркутской области, о которых идут разговоры уже много лет, но их реализация пока не началась….

— Проект разработки Сухого Лога уже близок к реализации. Как вы знаете, 26 января 2017 года состоится аукцион по этому месторождению. Его освоение позволит привлечь до 96 миллиардов рублей прямых инвестиций в экономику области, увеличить объем налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы более чем на 20 миллиардов рублей, а также создать около четырех тысяч новых рабочих мест на объектах проекта и до 15 тысяч рабочих мест в смежных отраслях.

— На каком этапе сейчас проект газификации области? Каков потенциальный объем потребления? Какие договоренности достигнуты с «Газпромом» о сырьевых источниках, сроках? Когда начнется строительство трубы Ковыкта-Жигалово-Саянск, а в перспективе — Иркутск?

— Правительство РФ включило строительство газопровода «Ковыкта-Саянск-Иркутск», наряду с магистральным газопроводом «Сила Сибири», в Перечень объектов газотранспортной структуры, создаваемых в рамках реализации соглашения между Россией и Китаем в сфере поставок природного газа.

Заказчиком по реализации проекта строительства и эксплуатирующей организацией определено ООО «Газпром трансгаз Томск». Ранее построенный, но не введенный в эксплуатацию участок газопровода «Ковыкта-Жигалово» является составной частью магистрального газопровода до Иркутска.

Поэтому на первоначальном этапе заказчик корректирует проектную документацию по участку «Ковыкта-Жигалово». Решение о возобновлении строительно-монтажных работ на этом отрезке будет принято после получения положительного заключения ведомственной экспертизы «Газпрома».

Разработка Ковыкты, к сожалению, давно вышла за рамки компетенции правительства Иркутской области. Для активизации работы по газификации я обратился к президенту России с просьбой об ускорении сроков начала строительства газопровода «Ковыкта-Саянск-Иркутск». В настоящее время правительство Иркутской области совместно с «Газпромом» ведет работу по выбору экономически эффективных решений, направленных на реализацию проекта газопровода «Ковыкта-Саянск-Иркутск» с учетом перспективной потребности в газе потребителей региона. В среднем объемы потребления газа в Иркутской области варьируются в одном диапазоне: от 3,2 миллиарда кубических метров и до восьми миллиарда кубических метров в год при выходе проектов на полную мощность. Проводя встречи на уровне руководства «Газпрома», мы сейчас говорим о том, чтобы начать освоение мелких месторождений.

С подачей газа Приангарье может стать крупным газохимическим центром. Правительство Иркутской области провело рабочие встречи с потенциальными инвесторами, в том числе иностранными, по привлечению их к реализации газохимических проектов. Для дальнейшей работы ключевой задачей сейчас является разработка ТЭО проекта создания и развития газохимических производств, в том числе, в кооперации с крупными промышленными компаниями.

— А как идет реализация планов развития иркутского аэропорта? Собираетесь ли строить новый аэропорт?

— Весной этого года Иркутская область получила земельный участок, находящийся ранее в собственности Российской Федерации. Лишь после этого стала возможна реконструкция центральной части искусственного покрытия ВПП аэропорта «Иркутск». Уже к концу июня реконструкция стоимостью 394,5 миллиона рублей, была завершена. Отремонтирована центральная часть полосы длиной 900 метров, примыкающие участки рулежных дорожек № 2 и № 6. Общая площадь реконструированной поверхности составила 70 тысяч квадратных метров, уложено более 40 тысяч тонн асфальтобетона.

Правительство Иркутской области считает, что в настоящее время первоочередная задача региона — модернизировать действующий аэропортовый комплекс для обеспечения достойного уровня обслуживания пассажиров и авиакомпаний в аэропорту Иркутска. Мы открыты к диалогу со всеми заинтересованными лицами, готовыми выступать участниками проекта модернизации, и рассматриваем возможность проведения конкурса как единственно верную процедуру привлечения генерального инвестора. Возможность участия в проекте мы уже обсудили с представителями ООО «БазелАэро», ООО «Новапорт» и АО УК «Аэропорты Регионов». Мы обратились к торговому представителю РФ в Республике Корея с просьбой оказать содействие в поиске потенциальных инвесторов. В ходе визита официальной делегации Иркутской области в КНР был поднят вопрос о поиске инвесторов среди китайских компаний.

Что касается строительства нового аэропорта — это вопрос времени. Сейчас идет согласование учредительных документов по созданию проектной компании для реализации комплекса мероприятий по реконструкции действующего и строительству нового аэропортового комплекса Иркутска. Создана рабочая группа по выбору площадки для строительства нового аэропорта, которая ведет работу с Минобороны РФ для подтверждения легитимности акта выбора земельного участка.

— Когда начнется строительство объектов инфраструктуры в ОЭЗ «Ворота Байкала» и когда область начнет получать отдачу от ОЭЗ?

— Завершены работы по проектированию, ведется работа по прохождению государственной экспертизы объектов инфраструктуры в особой экономической зоне. Результаты мы ожидаем в первом квартале 2017 года. После будут уточнены сроки строительства объектов инфраструктуры, а также необходимый объем средств из федерального и регионального бюджетов.

Перспективным планом развития предполагается, что к 2024 году на участке ОЭЗ в городе Байкальске будут построены гостиницы различного класса, в том числе и коттеджные комплексы, что обеспечит постоянный поток российских и иностранных туристов в Иркутскую область. В рамках зоны планируется создать около 600 рабочих мест, а, включая смежные отрасли, — порядка двух тысяч. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней от резидентов ОЭЗ составят 960 миллионов рублей. Важно отметить, что совокупный социально-экономический эффект, который может быть получен в результате реализации этого проекта, будет являться значительным вкладом в достижение стратегических приоритетов области, в частности, формирования уникальной среды для активного развития туристического потенциала. Благодаря развитию особой экономической зоны уже через несколько лет турпоток может достигнуть 2,1 — 2,3 миллиона человек в год. Для сравнения — в прошлом году Иркутскую область посетило около 1,2 миллиона туристов.

— Каковы основные цели Стратегии развития области? Какие отрасли/проекты получат приоритет? К каким показателям придет область к 2030 году?

— Основной целью стратегии является повышение уровня и качества жизни населения Иркутской области. Достижение стратегической цели подразумевает решение трех задач. Первая — обеспечение достойных условий жизни, что включает в себя повышение доступности жилья, качественного образования, медицинской помощи, создание условий для занятий спортом, самореализации молодежи, развития культурного потенциала, обеспечение продовольственной и экологической безопасности. Вторая — создание возможностей для работы и бизнеса, что подразумевает создание условий для развития малого и среднего бизнеса, науки и инноваций, повышение инвестиционной привлекательности, а также развитие инженерной и транспортной инфраструктуры. Третья — повышение эффективности государственного и муниципального управления.

Исходя из конкурентных преимуществ региона, а также стратегических планов развития и инвестиционных программ крупных вертикально-интегрированных компаний в стратегии выделены десять ведущих отраслевых производственных комплексов, которые имеют приоритет в развитии. Это — топливно-энергетический комплекс, задачей которого является равномерное развитие энергетической инфраструктуры региона. Социально-экономическими эффектами от его развития должны стать создание газохимической отрасли и расширение использования газа промышленными потребителями и населением, строительство энергетических мощностей для обеспечения электроэнергией крупнейших инвестиционных проектов, таких как золотодобыча в Бодайбинском районе, освоение Зашихинского месторождения редкоземельных металлов.

Развитие фармацевтического комплекса должно привести к повышению качества лекарственных препаратов отечественного производства, разработке аналогов импортных лекарственных препаратов и их внедрению в широкую медицинскую практику. Развитие металлургического комплекса позволит создать новые рабочие места за счет строительства таких крупных объектов, как Тайшетская анодная фабрика и Братский металлургический завод.

Основными приоритетами развития машиностроительного комплекса являются обеспечение импортозамещения в авиационном комплексе России и интеграция малого и среднего бизнеса в производство сложной машиностроительной продукции. Развитие лесопромышленного комплекса невозможно представить без модернизации производств и повышения глубины переработки древесины. Важным направлением является охрана и воспроизводство лесов, минимизация объемов незаконной вырубки и вывоза древесины. В агропромышленном комплексе необходимо обеспечить продовольственную безопасность населения и развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских территориях.

Иркутская область располагает уникальными рекреационными ресурсами, что способствует развитию на территории туристско-рекреационного комплекса. Необходимо создать условия для организованного туризма путем строительства и реконструкции объектов туристической инфраструктуры в целях сохранения экологической системы озера Байкал.

Достижение поставленных в стратегии целей и задач невозможно обеспечить без развития строительного комплекса. Основными задачами отрасли является наращивание темпов строительства жилья и роста индустрии строительных материалов. Значительное внимание необходимо также уделить существующим кадровым проблемам в отрасли.

Еще одним важным отраслевым комплексом является транспортно-логистический, всестороннее развитие которого позволит обеспечить круглогодичный доступ к перспективным месторождениям минерально-сырьевых ресурсов. Перспективным направлением является развитие региональной сети социально-значимых аэропортов.

Основным целевым показателем стратегии является численность населения Иркутской области. По прогнозу статистики, численность населения региона уменьшится к 2030 году до 2,33 миллиона человек. В связи с этим основным свидетельством достижения стратегической цели по консервативному сценарию развития будет являться стабилизация численности населения Иркутской области к 2030 году на уровне 2014 года, а по инновационному — рост численности до 2,43 миллиона.

Прогнозируется, что к 2030 году в сравнении с 2014 годом будет обеспечен рост ВРП в сопоставимых ценах по консервативному сценарию на 48,9%, по инновационному — на 81%. При этом амбициозной задачей является увеличение доли обрабатывающих производств в структуре ВРП с 13% до 17% при одновременном снижении доли добычи полезных ископаемых с 20% до 17%, что позволит переориентировать экономику с ресурсной на перерабатывающую промышленность.

В части других важных показателей планируется повысить ожидаемую продолжительность жизни с 66,9 лет до 69,4 лет по первому сценарию, или до 78,4 лет по второму сценарию. Предполагается снизить долю населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума с 18,6% до 13,6% по первому сценарию, или до 10,1% по второму сценарию, повысить уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями с 21,3% до 44% по первому сценарию, или до 48% по второму сценарию, снизить уровень общей безработицы по методологии МОТ с 8,8% до 7,6% по первому сценарию, или до 7,5% по второму сценарию.

Задача Иркутской области — встать в один ряд с самыми процветающими областями и краями России. Природные ресурсы, умный, трудолюбивый и предприимчивый народ у нас для этого есть.