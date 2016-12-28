Удачи и прорывы

Накануне Нового года глава Прикамья провёл традиционное торжественное собрание, где огласил основные итоги 2016 года. На встрече присутствовали члены краевого правительства, депутаты Законодательного собрания, руководители промышленных и сельскохозяйственных мероприятий, медицинских и образовательных учреждений. По словам губернатора, год был напряжённым и насыщенным, однако в большинстве направлений Пермскому краю удалось достичь серьёзного прорыва.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:

— 2016 год был насыщенным, годом напряжённого труда как для страны, так и для Пермского края. Но, несмотря на его трудности, мы продолжали реализовывать все ключевые начинания предыдущих лет, подкрепляя их новыми свершениями и серьёзными прорывами в большинстве направлений развития Прикамья. В этом нам помогали вы — жители Пермского края. Успехи уходящего года — это ваши успехи, результат вашего ежедневного и добросовестного труда, профессионализма и неравнодушного отношения к родному краю. Искренне признателен вам за это.

В промышленной сфере Пермский край в очередной раз подтвердил статус лидера отечественного двигателестроения: пермский «Авиадвигатель» не только продолжил успешно реализовывать важный для всей страны проект ПД-14, но и приступил к решению новой масштабной задачи — разработке двигателя для многоцелевого вертолёта Ми-26 и «тяжёлого» ПД-35 для широкофюзеляжных лайнеров.

И это не единственное достижение региона в промышленной отрасли. В крае реализуются десятки долгосрочных и стратегически важных для страны промышленных проектов в самых разных направлениях: химии, нефтехимии, машино-, двигателе- и станкостроении, металлургии, фармацевтике. Более чем 30 инвестпроектам краевое правительство оказывает поддержку.

Активно проявил себя в промышленности институт специальных инвестиционных контрактов, дающий инвесторам налоговые преференции. Сегодня в крае действует пять соглашений с общим объёмом инвестиций порядка 200 млрд руб., их реализация позволит создать почти 4 тыс. новых рабочих мест.

Глава региона отметил, что 2016 год стал результативным для реализации крупных инфраструктурных и общественно значимых проектов. Часть проектов уже сдана. В их числе — набережная в краевом центре. С соблюдением сроков ведутся работы по строительству аэропорта и автомобильных подъездов к нему. Эти объекты будут сданы к концу следующего года.

На днях был определён подрядчик, который будет заниматься строительством зоопарка, принято решение о передислокации Пермской художественной галереи в здание бывшего ВКИУ.

Наконец, край приступает к решению ещё одной масштабной задачи — долгожданной реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II.

В этом году в краевой столице Прикамья развернулась масштабная работа по строительству и ремонту дорог. Реконструированы улицы Горького и Макаренко, развязка на площади Восстания, обновлена ул. Героев Хасана, где уже в следующем году будет построена развязка с Транссибирской железнодорожной магистралью. Введён в эксплуатацию обходной путь села Бершеть.

«Главное — нам удалось войти в число 16 регионов страны, где будет реализовываться федеральная программа “Безопасные и качественные дороги”. До 2025 года в её рамках планируем привлечь 8 млрд руб. на приведение дорог пермской агломерации (а это 100 км в радиусе Перми) в нормативное состояние. Первый миллиард на эти цели ожидаем уже в следующем году», — отметил губернатор.

Глава региона отметил также успехи строителей, благодаря которым край продолжает удерживать позиции по вводу построенного жилья. В крае введено в эксплуатацию более 700 тыс. кв. м жилья: за 10 месяцев более чем в два раза увеличили свои результаты по сравнению с прошлым годом Березники, Губаха и Карагайский район. Выросли показатели ввода жилья в Кунгуре, Соликамске, Очёрском районе.

Говоря о жилом строительстве в крае, губернатор отметил высокие объёмы ввода доступного жилья.

Виктор Басаргин:

— Важно, что нам удалось значительно увеличить объёмы введённого жилья экономкласса. По итогам года порядка 70% придётся на жильё доступного ценового уровня. В этом году долгожданное новоселье справили переселенцы из зоны техногенной аварии в Березниках. Свои жилищные условия улучшили свыше 600 молодых семей, примерно половина из которых — многодетные семьи. Мы по-прежнему удерживаем позиции лидера среди субъектов Приволжского округа по количеству предоставленных земельных участков многодетным семьям, уступаем только Татарстану.

В социальной сфере главным достижением года стало снижение уровня безработицы. За год численность безработных сократилась в Пермском крае почти на 36%. В то же время на 17% снизилась в крае численность бедных и малоимущих семей (с 41 тыс. до 34 тыс.).

Радует демографическая ситуация в крае: за девять месяцев 2016 года удалось снизить смертность на 3,5%, а по рождаемости регион стабильно занимает лидирующее положение и в Приволжском округе, и в стране. «За последние пять лет средняя продолжительность жизни населения в крае увеличилась на два года. К концу года планируем приблизиться к показателю 70 лет», — отметил Виктор Басаргин.

Даёт свои плоды и работа краевых властей в сфере образования. Полностью решена проблема с доступностью дошкольного образования для детей от трёх до семи лет. С открытием пермской школы «Мастерград» край вступил в долгосрочную программу строительства школ на всей территории. В результате, построив к 2025 году 65 таких новых школ, регион выполнит задачу, поставленную президентом страны: все школьники будет учиться в одну смену.

В ходе торжественного мероприятия глава региона также вручил государственные и краевые награды жителям Прикамья.