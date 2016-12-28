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17:17 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов: бренд Крыма не должен создаваться за бюджетные деньги

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости (Крым). Бренды Республики Крым не должны создаваться за счет средств республиканского бюджета. Об этом заявил журналистам в Крыму глава Республики Сергей Аксенов, комментируя разработку туристского бренда Крыма.

Источник: AP 2016

«Такие проекты не реализуются за бюджетные деньги. Надо просто было конкурс объявить. На самом деле, многие архитектурные бюро, проектные организации на общественных началах бы спокойно поучаствовали (в таком конкурсе — ред.), имея возможность выиграть и получить серьезную репутацию. Смысл платить? Надо было просто, условно говоря, все предложения, полученные, к примеру, за месяц, за два, от любых организаций, выставить на голосование в Интернет, получить наибольшее голосов и не спорить: сказать, что мы опираемся на мнение граждан», — предложил Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что поручил вице-премьеру Крыма Ларисе Опанасюк, курирующей работу министерства курортов и туризма РК, выступившего заказчиком туристского бренда Республики, «изучить, как можно поменять ситуацию (с выбором брендов Крыма — ред.)».

«На будущее гарантирую: ни один такой бренд ни за одну бюджетную копейку нарисован не будет», — заверил Аксенов.

В ходе пресс-конференции в формате видеомоста Симферополь-Москва в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе состоялась презентация нового туристского логотипа Крыма. Как рассказала председатель Крымской организации Союза дизайнеров России Ольга Степанова, бренд состоит из трех частей: платформа бренда, фирменный стиль и графическая часть, а также концепция продвижения.

Итогом этой работы стала разработка бренд-лайна Крыма, который звучит как «Я. Крым. Точка притяжения». По словам министра курортов и туризма РК Сергея Стрельбицкого, на разработку бренда из республиканского бюджета был затрачен один миллион рублей.

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