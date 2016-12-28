Аксенов: бренд Крыма не должен создаваться за бюджетные деньги

«Такие проекты не реализуются за бюджетные деньги. Надо просто было конкурс объявить. На самом деле, многие архитектурные бюро, проектные организации на общественных началах бы спокойно поучаствовали (в таком конкурсе — ред.), имея возможность выиграть и получить серьезную репутацию. Смысл платить? Надо было просто, условно говоря, все предложения, полученные, к примеру, за месяц, за два, от любых организаций, выставить на голосование в Интернет, получить наибольшее голосов и не спорить: сказать, что мы опираемся на мнение граждан», — предложил Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что поручил вице-премьеру Крыма Ларисе Опанасюк, курирующей работу министерства курортов и туризма РК, выступившего заказчиком туристского бренда Республики, «изучить, как можно поменять ситуацию (с выбором брендов Крыма — ред.)».

«На будущее гарантирую: ни один такой бренд ни за одну бюджетную копейку нарисован не будет», — заверил Аксенов.

В ходе пресс-конференции в формате видеомоста Симферополь-Москва в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе состоялась презентация нового туристского логотипа Крыма. Как рассказала председатель Крымской организации Союза дизайнеров России Ольга Степанова, бренд состоит из трех частей: платформа бренда, фирменный стиль и графическая часть, а также концепция продвижения.