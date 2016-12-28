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15:33 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

ВЦИОМ: россияне назвали низкие зарплаты, экономику и здравоохранение главными проблемами страны

Главные проблемы России связаны с низкими зарплатами (отмечают 18% россиян), ситуацией с экономикой (18%) и здравоохранением (17%), следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Источник: Reuters

В первую пятерку рейтинга входят безработица (15%) и рост цен, который за прошедший год стал беспокоить меньше: в начале года проблему отмечали 20%, в декабре — 13% респондентов.

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Сфера образования за год значительно поднялась в рейтинге общероссийских проблем — с 4% респондентов до 11%. Обеспокоенность темой внешней политики за последние годы снизилась — в конце 2014 года ее называли важной проблемой 12%, в декабре 2016 года — 4% россиян. Отмечается, что молодежь в возрасте от 18 до 24 лет основными причинами для беспокойства помимо экономики (19%) называет инфляцию (17%) и безработицу (14%). Для людей в возрасте от 60 лет помимо сферы экономики (24%) актуальными остаются проблемы, связанные со здравоохранением (23%) и низкими пенсиями (16%).

«Сквозная проблема — снижение доходов населения … проявляется для россиян во многих сферах. Наибольшее обострение фиксируется по двум направлениям: здравоохранение и образование. Половина всех жалоб на медицину связана со снижением ее доступности: коммерциализация многих услуг, высокие цены на лекарства, нехватка специалистов на местах. Треть жалоб — это недовольство качеством лечения: низкая оценка профессионализма врачей, их отношения к пациентам», — прокомментировала опрос руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия Баскакова.

Она отметила, что среди проблем сферы образования чаще всего звучит тема снижения его доступности. «Несколько реже звучит тема ЕГЭ, но много жалоб на качество обучения — родители перестают ориентироваться в меняющихся стандартах», — отметила она.

Опрос проведен 10—11 декабря в 130 населенных пунктах. Объем выборки — 1600 человек.

Комментарии
1
Tavovic
Как может тревожить то , чего нет , я про здравоохранение. Профосмотры ежегодные уже лет 20 как прекратили заставлять проходить , по полису могут дать бесплатно совет на платные процедуры и т.д.
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