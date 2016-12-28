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15:58 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области официально появятся сельские старосты

Губернатор Виктор Назаров подписал региональной закон «О старостах в Омской области». Такая должность теперь вводится в системе местного самоуправления. Правда, в документе подчеркивается, что платить за эту работу не будут.

Староста избирается на части территории, которая не является административным центром сельского поселения, либо в нескольких объединенных общей территорией населенных пунктах. Старостой избирается гражданин старше 18 лет путем самовыдвижения, выдвижения жителями или органами местного самоуправления. Срок полномочий — не более пяти лет.

Чем именно будет заниматься староста, в законе не уточняется — круг обязанностей будет определяться муниципальными правовыми актами.

Во время обсуждения документа в Законодательном собрании начальник Главного управления внутренней политики Омской области Михаил Каракоз отмечал, что такой институт актуален для небольших населенных пунктов, где нередко отсутствует оперативная связь с главами. По словам чиновника, фактически старосты — это помощники глав сельских поселений, особенно в вопросах чрезвычайных ситуаций и местного самоуправления.

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