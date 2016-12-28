Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперты: цены на жилье вырастут на 4-5% в 2017 году
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
"Настолько красива": западный фотограф о поразившей его россиянке
Родители московских школьников добились отмены уроков православия
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
С какого возраста ребенок может гулять один?
Родители московских школьников добились отмены уроков православия
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
Перед падением Ту-154 сделал маневр на скорости 500 км/час – СМИ
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Санта Клауса уличили в нездоровом образе жизни
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
10«В чем сила, брат?»
23Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
15:48 (мск), источник: Zakon.kz

Назарбаев исполнил желания трех школьников

Акция «Напиши письмо Деду Морозу» является прекрасной возможностью для исполнения желаний юных казахстанцев в преддверии Нового года.

Источник: Zakon.kz

Президент Казахстана Нурсултан Назарабаев поддержал проект «Напиши письмо Деду Морозу», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. В рамках этого проекта каждый может выбрать письмо ребенка и исполнить его желание. Второй год подряд Глава государства оказывает поддержку данному проекту и осуществляет мечты юных казахстанцев.

«В этом году Нурсултан Назарбаев исполнил желание Ардака Шалабаева из Павлодара, который написал письмо Деду Морозу с просьбой подарить ему билет на ЭКСПО-2017. Достойное проведение международной выставки является одним из главных событий наступающего года. В этой связи Глава государства решил порадовать 11-летнего Ардака и подарил ему 4 билета на ЭКСПО в Астане», — говорится в сообщении Акорды.

Воспитанникам специальной школы-интерната из Махамбетского района Атырауской области Президент подарил швейную машину для самостоятельного обучения, а также мячи, ракетки и другие спортивные предметы. 6-летнему Нурисламу Серикову из поселка Тасбогет (Кызылординская область) Назарбаев подарил детскую литературу и конструктор «Лего».

Акция «Напиши письмо Деду Морозу» является прекрасной возможностью для исполнения желаний юных казахстанцев в преддверии Нового года. Также отмечается, что данный проект имеет важное социальное значение, поскольку казахстанцы могут откликнуться на просьбы детей из малообеспеченных семей, детей — инвалидов и сирот.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Назначен новый министр иностранных дел РК
Турция заявила о невозможности мира в Сирии при Асаде
РУСАДА: слова о допинге в России были искажены
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
Осужден соучастник хищения 1,1 млрд рублей на Восточном
Генпрокуратура направила представление Чубайсу
Минздрав рассказал, как изменилось потребление алкоголя в России
Россияне назвали главные проблемы страны
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Создана первая в мире «бумажная батарейка» Ученые разработали и представили революционное изобретение в сфере источников питания. Новая батарейка работает на метаболизме бактерий
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Застройщики не успевают сдавать объекты в срок
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь