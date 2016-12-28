Назарбаев исполнил желания трех школьников

Президент Казахстана Нурсултан Назарабаев поддержал проект «Напиши письмо Деду Морозу», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. В рамках этого проекта каждый может выбрать письмо ребенка и исполнить его желание. Второй год подряд Глава государства оказывает поддержку данному проекту и осуществляет мечты юных казахстанцев.

«В этом году Нурсултан Назарбаев исполнил желание Ардака Шалабаева из Павлодара, который написал письмо Деду Морозу с просьбой подарить ему билет на ЭКСПО-2017. Достойное проведение международной выставки является одним из главных событий наступающего года. В этой связи Глава государства решил порадовать 11-летнего Ардака и подарил ему 4 билета на ЭКСПО в Астане», — говорится в сообщении Акорды.

Воспитанникам специальной школы-интерната из Махамбетского района Атырауской области Президент подарил швейную машину для самостоятельного обучения, а также мячи, ракетки и другие спортивные предметы. 6-летнему Нурисламу Серикову из поселка Тасбогет (Кызылординская область) Назарбаев подарил детскую литературу и конструктор «Лего».

Акция «Напиши письмо Деду Морозу» является прекрасной возможностью для исполнения желаний юных казахстанцев в преддверии Нового года. Также отмечается, что данный проект имеет важное социальное значение, поскольку казахстанцы могут откликнуться на просьбы детей из малообеспеченных семей, детей — инвалидов и сирот.