Назарбаев исполнил желания трех школьников
Акция «Напиши письмо Деду Морозу» является прекрасной возможностью для исполнения желаний юных казахстанцев в преддверии Нового года.
Акция «Напиши письмо Деду Морозу» является прекрасной возможностью для исполнения желаний юных казахстанцев в преддверии Нового года.
Президент Казахстана Нурсултан Назарабаев поддержал проект «Напиши письмо Деду Морозу», передает Zakon.kz со ссылкой на
«В этом году Нурсултан Назарбаев исполнил желание Ардака Шалабаева из Павлодара, который написал письмо Деду Морозу с просьбой подарить ему билет на ЭКСПО-2017. Достойное проведение международной выставки является одним из главных событий наступающего года. В этой связи Глава государства решил порадовать 11-летнего Ардака и подарил ему 4 билета на ЭКСПО в Астане», — говорится в сообщении Акорды.
Воспитанникам специальной
Акция «Напиши письмо Деду Морозу» является прекрасной возможностью для исполнения желаний юных казахстанцев в преддверии Нового года. Также отмечается, что данный проект имеет важное социальное значение, поскольку казахстанцы могут откликнуться на просьбы детей из малообеспеченных семей, детей — инвалидов и сирот.