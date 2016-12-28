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15:46 (мск), источник: УНИАН

Луценко назвал героями владельцев законных киосков, сравнив их с военными на передовой

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что честный предприниматель — не меньший герой, чем солдат.

Источник: УНИАН

«Люди, которые будут торговать в установленных пределах, — наши герои. Человек, который сегодня поставил киоск и выживает, является не меньшим героем, чем тот парень, который на фронте держит линию. Я вам это честно говорю. Сегодняшний предприниматель, который законно — подчеркиваю, законно — работает в городе Киеве или по Украине, не менее герой, чем солдат, который защищает нашу страну. И те, и те строят страну. Поэтому мы не боремся с малым и средним бизнесом. В конце концов, эти люди сделали две революции в нашей стране. Но мы боремся с теми, кто вопреки правилам, не платя налоги, платя откаты или дань феодалам, сегодня составляют нездоровую конкуренцию законной торговле. Но это все надо делать законными методами. Я взял под личный контроль три события: два события у “Политеха”, одно — на Оболони», — цитирует генпрокурора 112.ua.

Напомним, в ночь на 4 декабря, было разрушено ряд МАФов возле станции метро «Политехнический институт». 8 декабря на рынке «Юность» бульдозером разрушили ряд МАФов.

В ночь на 15 декабря неизвестные в балаклавах трактором снесли ряд киосков в районе станции метро «Оболонь». Позже этого дня люди на тракторах разгромили киоски на Троещине.

Кроме того, ночью 22 декабря сносили киоски на улице Политехнической. По данным полиции, во время сноса МАФов пострадали пять человек: двое правоохранителей и трое гражданских граждан.

23 декабря в Киеве в Дарницком районе на территории радиорынка произошел конфликт во время сноса МАФов, в результате с телесными повреждениями госпитализированы четверо человек.

Луценко, в свою очередь, назвал такие действия в борьбе с незаконными МАФами недопустимыми.

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