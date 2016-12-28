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17:28 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов уверен, что сработается с новым прокурором Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что сработается с новым прокурором республики Олегом Камшиловым.

Источник: РИА Новости

Парламент Крыма согласовал в среду представление генпрокурора РФ о назначении Камшилова крымским прокурором. Ранее этот пост занимала Наталья Поклонская, которая перешла на работу в Госдуму РФ.

«На мой взгляд, кандидатура достаточно эффективная. Новый прокурор настроен очень конструктивно, готов вникать во все проблемы, особенности. Так или иначе, дальше дело покажет. Уверен в том, что мы сработаемся, все будет нормально», — сказал Аксенов журналистам.

Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил уверенность, что новый прокурор справится с поставленными задачами.

В среду Камшилов озвучил приоритеты своей работы в новой должности, среди них защита социальных прав крымчан, охрана окружающей среды и исторических памятников, контроль за законностью использования бюджетных средств.

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