Президент РФ Владимир Путин назначил нового начальника ФСБ по Челябинской области, сообщают в пресс-службе Управления ФСБ России.

Генерал-майор Юрий Никитин занимал аналогичную должность в Томской области. Указ президента РФ о том, что Никитин освобожден от должности начальника управления ФСБ по Томской области и назначен на новое место службы, был подписан еще 15 декабря.

Официальное знакомство нового руководителя и главы региона Бориса Дубровского должно состояться в январе 2017 года.

Отметим, что сегодня, 28 декабря, Юрий Никитин был представлен личному составу Управления и приступил к исполнению возложенных на него обязанностей.