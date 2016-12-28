Путин назначил нового начальника ФСБ по Челябинской области
Официальное знакомство нового руководителя и губернатора Челябинской области состоится в январе.
Официальное знакомство нового руководителя и губернатора Челябинской области состоится в январе.
Президент РФ Владимир Путин назначил нового начальника ФСБ по Челябинской области, сообщают в
Официальное знакомство нового руководителя и главы региона Бориса Дубровского должно состояться в январе 2017 года.
Отметим, что сегодня, 28 декабря, Юрий Никитин был представлен личному составу Управления и приступил к исполнению возложенных на него обязанностей.