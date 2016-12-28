Рустэм Хамитов принял участие в совещании по обеспечению сбалансированности региональных и местных бюджетов

Открывая совещание, Дмитрий Медведев отметил, что от решения вопроса межбюджетных отношений зависят социальное благополучие регионов, их возможность наращивать экономический потенциал, справедливое устройство федеративных отношений и, в конечном счете, эффективность государственного управления.

По словам Премьер-министра, в течение 2016 года был принят ряд решений, которые позволят улучшить общую ситуацию с региональными финансами, повысить сбалансированность региональных бюджетов, снизить чрезмерную долговую нагрузку, создать условия для того, чтобы территории активнее увеличивали собственную налоговую базу.

Дмитрий Медведев сообщил, что в следующем году поддержка регионов будет увеличена приблизительно на девять процентов по сравнению с этим годом. Общий объём межбюджетных трансфертов запланирован на уровне почти 1,6 трлн рублей. Дотации увеличиваются на 13 процентов, субсидии — почти на треть.

Председатель Правительства заявил, что им подписаны постановления, которые вносят изменения в правила предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.

— Самое существенное: начиная с 2017 года все получатели федеральных дотаций через соглашение с Минфином должны взять на себя обязательства по наращиванию экономического потенциала регионов и сокращению неэффективных расходов бюджетов, таким образом снижая уровень их дотационности, — сказал Дмитрий Медведев. — Напомню, что со следующего года мы существенно увеличиваем гранты — до 20 млрд рублей с 5 млрд рублей — тем регионам, которые покажут наиболее высокие результаты по увеличению налогового потенциала за счёт экономического развития. Кроме того, принято решение оставлять в распоряжении регионов федеральную часть прироста налога на прибыль.

Дмитрий Медведев отметил, что внесены изменения в правила формирования, предоставления и распределения субсидий регионам из федерального бюджета. Это постановление, которое вступает в силу с 2018 года, предполагает новый подход к определению предельных уровней софинансирования.

Ещё одно постановление утверждает правила предоставления бюджетных кредитов на следующий год. Это важный механизм, который уже позволил снизить долговую нагрузку на регионы за счёт замещения дорогих в обслуживании коммерческих кредитов. Всего на эти цели в бюджете следующего года было заложено до 200 млрд рублей, которые предназначены для частичного покрытия дефицитов региональных бюджетов по ставке 0,1 процента годовых, а также для финансирования мероприятий при ликвидации последствий ЧП по ставке 0 процентов годовых.