Посол США рассказал, зачем казахстанцам 10-летние визы
С 29 декабря казахстанцы смогут получать многократные визы в США сроком до десяти лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
С 29 декабря казахстанцы смогут получать многократные визы в США сроком до десяти лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Посольство США в Казахстане сообщило о начале выдачи долгосрочных виз для деловых и туристических поездок гражданам республики.
С 29 декабря 2016 года соответствующие требованиям казахстанские кандидаты смогут получать многократные визы в США сроком до десяти лет.
«Введение бизнес и туристической визы сроком на десять лет даст возможность гражданам Казахстана и Америки посвятить больше времени планированию поездки и не переживать об оформлении визы», — сказал посол США в Казахстане Джордж Крол.
Стоимость десятилетней визы для деловых, туристических поездок остается на уровне 160 долларов. В
«Такое развитие событий подчеркивает прочные партнерские отношения, сформировавшиеся между нашими странами на протяжении последних 25 лет и символизирующие приверженность Соединенных Штатов к дальнейшему развитию дружеских отношений с народом Казахстана и в дальнейшем, — отметил Крол.
Стоит отметить, что Министерство иностранных дел Казахстана также будет выдавать визы сроком действия на десять лет для граждан США, которые планируют туристические и деловые поездки в Казахстан. С 1 января гражданам США, приезжающим в Казахстан на срок не более 30 дней, виза не потребуется.