В команде губернатора Кубани возможны изменения

Глава региона дал интервью писателю Владимиру Рунову и главному редактору газеты «Кубанские новости» Елене Золотовой.
— При нашей первой встрече вы сказали о том, что собрали свою команду, которой даете шесть месяцев на реализацию поставленных задач. По истечении этого срока будете принимать для себя решения. Прошло больше года, команда не изменилась, можно ли сделать вывод, что команда оправдала ваше доверие или нам ждать громких отставок? — спрашивает Елена Золотова, главный редактор издания «Кубанские новости».
— Я думаю что команда, которая сегодня существует, претерпит изменения. Потому что еще раз подчеркиваю — темпы, которые я задал, кто-то из коллег смог их набрать, а кто-то исходя из сложностей, объективных проблем, чуть-чуть просел. Все выкладывались, но у каждого есть потолок. Но все равно должны прийти те, у которых все получится, — говорит Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.