В команде губернатора Кубани возможны изменения

Глава региона дал интервью писателю Владимиру Рунову и главному редактору газеты «Кубанские новости» Елене Золотовой.

— При нашей первой встрече вы сказали о том, что собрали свою команду, которой даете шесть месяцев на реализацию поставленных задач. По истечении этого срока будете принимать для себя решения. Прошло больше года, команда не изменилась, можно ли сделать вывод, что команда оправдала ваше доверие или нам ждать громких отставок? — спрашивает Елена Золотова, главный редактор издания «Кубанские новости».