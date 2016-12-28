Коалиция уничтожила последний мост через Тигр в Мосуле

Иракские военные на первых этапах начавшейся в октябре операции против группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) закрепились в нескольких районах на востоке Мосула, в то время как западная часть остается в руках террористов.

«Мост Аль-Атик стал целью авиаудара, что сделало его непригодным к использованию», — сказал Брискани, зампредседателя провинциального совета. По его словам, мост был последним между востоком и западом города.

Два местных жителя также подтвердили агентству, что после бомбардировки мост «невозможно перейти». По данным собеседников Франс Пресс, удар произошел во вторник.

Мосул, захваченный ИГ в 2014 году, в октябре начали освобождать совместные силы иракской армии, курдских отрядов пешмерга, ополчения и международной коалиции во главе с США.