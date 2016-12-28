Кабмин изменил правила перепланировки жилья

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время заседания правительства, передает Depo.ua.

«Теперь владельцам жилья или нанимателям общежитий, по согласованию с собственником, при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования, не нужно получать разрешительные документы», — отметил чиновник.

Вице-премьер-министр отметил, что после завершения указанных работ ввод объекта в эксплуатацию также не потребуется.

Киевская мэрия решила с весны 2017 начать рейды по выявлению жителей квартир и домов без регистрации.