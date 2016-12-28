Кабмин изменил правила перепланировки жилья
Правительство Украины упростило Правила пользования помещениями жилых домов и общежитий.
Правительство Украины упростило Правила пользования помещениями жилых домов и общежитий.
Об этом заявил
«Теперь владельцам жилья или нанимателям общежитий, по согласованию с собственником, при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования, не нужно получать разрешительные документы», — отметил чиновник.
Киевская мэрия решила с весны 2017 начать рейды по выявлению жителей квартир и домов без регистрации.