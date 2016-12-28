Назначен главный транспортный прокурор Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Марат Алиханов назначен главным транспортным прокурором Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Марат Алиханов назначен главным транспортным прокурором Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«28 декабря приказом Генерального прокурора РК назначен главный транспортный прокурор Алиханов Марат Тлеукабылович», — говорится в сообщении
Ранее он занимал должность первого заместителя председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК.