Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Объединение Петербурга и Ленобласти не состоится
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
Эксперты заявили о новой версии гибели Ту-154, послушав пилотов
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулыУ президента не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки
Будущие звезды и молодожены: истории погибших в Сочи артистов
Летчик-испытатель о причинах крушения Ту-154
Командир, мы падаем: Расшифрован речевой самописец Ту-154 (видео)
15-летняя москвичка пролетела 7 этажей и выжила
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
«Месть Москве»: СМИ Британии о катастрофе Ту-154
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Беременных просят не пользоваться косметикой
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
23Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
8«Большой мир льда и снега»
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
12Умер Джордж Майкл
16:58 (мск), источник: Kazinform

Назначен главный транспортный прокурор Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Марат Алиханов назначен главным транспортным прокурором Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«28 декабря приказом Генерального прокурора РК назначен главный транспортный прокурор Алиханов Марат Тлеукабылович», — говорится в сообщении пресс-службы высшего надзорного органа страны.

Ранее он занимал должность первого заместителя председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Турция заявила о невозможности мира в Сирии при Асаде
РУСАДА: слова о допинге в России были искажены
Курс евро упал до 63 рублей
Эксперты назвали новую версию крушения Ту-154
Генпрокуратура направила представление Чубайсу
Минздрав рассказал, как изменилось потребление алкоголя в России
Россияне назвали главные проблемы страны
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
Из-за ЭРЫ-ГЛОНАСС Toyota свернула выпуск рамного внедорожника В Казахстане прекращена сборка внедорожников Toyota Fortuner, которые методом полного цикла собирал костанайский завод «СарыаркаАвтоПром»
Hi-Tech
Создана первая в мире «бумажная батарейка» Ученые разработали и представили революционное изобретение в сфере источников питания. Новая батарейка работает на метаболизме бактерий
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
По всей стране стартовали акции для покупателей жилья
Ипотеку в России стали выдавать на больший срок
Искусственный снег: 25 красивых идей
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь