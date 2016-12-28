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17:58 (мск), источник: Интерфакс

Путин назвал уходящий год более сложным и более успешным по сравнению с 2015-м

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин поздравил весь российский народ с наступающим Новым годом, однако изменил формат традиционного праздничного приема в Кремле, где это поздравление прозвучало.

Источник: РИА "Новости"

«Вы знаете, что произошло у нас, какая трагедия недавно. Поэтому я хочу изменить традиционный прием в честь Нового года, чтобы он носил рабочий характер», — сказал глава государства.

«Единственное, что хочу подчеркнуть — что мы напряженно работали и работали успешно. И только что в составе Совета безопасности мы говорили, что уходящий год был даже сложнее в какой-то степени в решении социально-экономических проблем, чем прошлый, 2015 год. Важный для нашей экономики параметр — это цена на нефть. Она была в 2015 году 40, была 51 доллар, сейчас — 40, а результат в этом году на порядок лучше, чем в 2015-м», — продолжил он.

Путин добавил, что успехи в значительной степени заслуга тех руководителей, которые присутствуют на приеме, их подчиненных и управленческих команд. «И, конечно, это результат всего нашего народа», — сказал он.

Президент провозгласил тост за Россию, за российский народ и пожелал успехов в следующем году.

Комментарии
4
perplexed
"сейчас — 40" вовочка уже хряпнул с лавровым и заговаривается. Забыл как усилием мысли помирил саудов с ираном и сдвинул мировой рынок нефти. Заработался.
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Муза Копылова
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Vladimir
АБ, ты где? Твоя тема..)))
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