Задержан бывший глава КНБ РК
Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан осуществляется досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц государственных органов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан осуществляется досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц государственных органов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
«В ходе проведенных
«Указанные лица в порядке статьи 128
По информации ведомства, расследование продолжается, о его ходе и результатах будет сообщено дополнительно.