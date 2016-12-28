Задержан бывший глава КНБ РК

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 185 часть 3 “Разглашение государственных секретов” и 362 часть 3 “Превышение власти и должностных полномочий” Уголовного кодекса Республики Казахстан, задержаны Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич», — говорится в сообщении.

«Указанные лица в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан водворены в Следственный изолятор КНБ. По местам жительства подозреваемых и их родственников проведены обыски, изъяты вещественные доказательства», — говорится в тексте сообщения.

По информации ведомства, расследование продолжается, о его ходе и результатах будет сообщено дополнительно.