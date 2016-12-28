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18:01 (мск), источник: РИА Крым

Овсянников назвал приоритеты работы Правительства Севастополя в 2017 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости (Крым). Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников назвал ключевые приоритеты работы правительства города в следующем году. О них он рассказал на встрече с журналистами в среду.

Источник: РИА "Новости"

«Первый приоритет — введение регионального оператора уже в 2017 году. 23 участника будут заниматься санитарной очисткой и вывозом мусора. Мы разъяснили, что в первом полугодии мы выбираем регионального оператора, а во втором полугодии они заключают все контракты», — уточнил глава города.

Второй приоритет работы Правительства — рынок жилья.

«В этом году заработала комиссия, которая принимает жилье. На 1 октября принято 177 тысяч квадратных метров жилья. В прошлом году было 95 тысяч квадратных метров», — сказал Овсянников, отметив, что по итогам года власти города должны выйти на результат 200 тысяч квадратных метров жилья.

Еще одна задача городских властей — запустить строительный рынок.

«В следующем году совместно с министерством строительства и ЖКХ России планируем запустить строительный рынок», — сказал врио губернатора.

Одной из приоритетных задач Правительства Севастополя также является улучшение городской среды: благоустройство дворов, строительство и благоустройство детских и спортивных площадок. На эти цели из федерального бюджета будет выделен 81 млн рублей, из бюджета города — 280 млн рублей.

Следующий приоритет работы на 2017 год — реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. По словам Дмитрия Овсянникова, по состоянию на 1 августа текущего года для граждан, проживающих в аварийном жилье, было передано 12 новых квартир, еще 80 квартир было законтрактовано.

Потом эта работа была ускорена. Правительство выкупило 238 квартир, что предусматривала соответствующая программа. В следующем году эта работа будет продолжена, — подчеркнул глава города.

Также в 2017 году руководство Севастополя планирует сосредоточиться на капитальном ремонте многоквартирных домов.

«В планах было провести капитальный ремонт 370 домов. В 300 домах ремонт проведен. Оставшиеся дома отремонтируют в следующем году», — сказал Овсянников.

По словам врио губернатора, в 2017 году на капремонт многоквартирных домов в Севастополе будет выделено 800 млн рублей.

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