Филип: президент Додон начал не с той ноги
Законодательная инициатива об отмене Закона о превращении чрезвычайного кредита, предложенная президентом Игорем Додоном, является популистской акцией, заявил
Законодательная инициатива об отмене Закона о превращении чрезвычайного кредита, предложенная президентом Игорем Додоном, является популистской акцией, заявил
Он подчеркнул, что этот закон полностью конституционный, есть соответствующее постановление Конституционного суда. По словам Павла Филипа, отмена этого закона практически невозможно, так как в соответствии с этим документом был сформирован государственный бюджет на следующий год.
«Даже если
Премьер также намекнул, что такие политики, как Игорь Додон, «порождают ложные ожидания населения», и предложил главе государства «забыть те времена, когда он был в оппозиции».
«Я обращаюсь к гражданам: это категория политиков популистов, которые обманывают вас. Реальность иная. Если бы мы не одобрили этот закон, мы не получили бы 60 миллионов евро от Бухареста и других внешних источников финансирования. Наше правительство честно с гражданами, даже если иногда реальность сурова, даже если проекты не очень популярны. Я рекомендую и оппозиции, а также тем, кто занимают высокие посты в государстве, забыть времена, когда они были в оппозиции и критиковали правительство», — подчеркнул Павел Филип.