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18:21 (мск), источник: Noi.md

Филип: президент Додон начал не с той ноги

Законодательная инициатива об отмене Закона о превращении чрезвычайного кредита, предложенная президентом Игорем Додоном, является популистской акцией, заявил премьер-министр Павел Филип в начале сегодняшнего заседания правительства, отмечает NOI.md.

Он подчеркнул, что этот закон полностью конституционный, есть соответствующее постановление Конституционного суда. По словам Павла Филипа, отмена этого закона практически невозможно, так как в соответствии с этим документом был сформирован государственный бюджет на следующий год.

«Даже если г-н Додон пришел из ПСРМ, которая является левой партией, совсем не обязательно для президента начать с левой ноги, потому что КС рассмотрел несколько запросов относительно этого закона: первый был подан еще ПСРМ и был отклонен, потом была жалоба омбудсмена, которая также была отклонена», — уточнил Филип.

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Премьер также намекнул, что такие политики, как Игорь Додон, «порождают ложные ожидания населения», и предложил главе государства «забыть те времена, когда он был в оппозиции».

«Я обращаюсь к гражданам: это категория политиков популистов, которые обманывают вас. Реальность иная. Если бы мы не одобрили этот закон, мы не получили бы 60 миллионов евро от Бухареста и других внешних источников финансирования. Наше правительство честно с гражданами, даже если иногда реальность сурова, даже если проекты не очень популярны. Я рекомендую и оппозиции, а также тем, кто занимают высокие посты в государстве, забыть времена, когда они были в оппозиции и критиковали правительство», — подчеркнул Павел Филип.

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