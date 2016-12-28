Филип: президент Додон начал не с той ноги

Он подчеркнул, что этот закон полностью конституционный, есть соответствующее постановление Конституционного суда. По словам Павла Филипа, отмена этого закона практически невозможно, так как в соответствии с этим документом был сформирован государственный бюджет на следующий год.

«Даже если г-н Додон пришел из ПСРМ, которая является левой партией, совсем не обязательно для президента начать с левой ноги, потому что КС рассмотрел несколько запросов относительно этого закона: первый был подан еще ПСРМ и был отклонен, потом была жалоба омбудсмена, которая также была отклонена», — уточнил Филип.