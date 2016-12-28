Додон требует от парламента отмены Закона о превращении украденного миллиарда в госдолг

Глава государства предложил парламенту рассмотреть инициативу в качестве приоритетной задачи и выполнить просьбу об отмене этого закона, который, по его мнению, является актом социальной несправедливости.



«Украденные миллиарды должны быть возвращены всеми теми, кто принимал участие в мошенничестве, голосовали за, либо знали, что происходит, но предпочли молчать. В равной мере виноваты многочисленные государственные чиновники, представители финансовых и банковских учреждений, те, кто должен был противостоять краже, но не двинул пальцем или предпочел скрыть происходящее», — заявил Додон.



По мнению главы государства, банковское мошенничество имело значительные последствия для государственного бюджета, обусловило блокирование роста пенсий и зарплат.



«Негативные последствия для населения, если ситуация не изменится в ближайшее время, будут ощущаться в долгосрочной перспективе. Есть много других решений, и я готов их обсудить, но я категорически против того, чтобы за кражу расплачивались нынешние и будущие поколения», — подчеркнул Додон.