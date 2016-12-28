Усатый может быть обвинен сразу в двух странах

Об этом он заявил после того, как суд сектора Центр сегодня, 28 декабря, отложил рассмотрение дела до 24 января, сообщает NOI.md.

Анатол Истрати считает, что преследование лидера «Нашей партии» («НП») по делу о причастности к покушению на жизнь российского бизнесмена Германа Горбунцова должно быть прекращено в том случае, если Скотленд-Ярд в Великобритании инициирует судебный процесс по этому же делу.



«Суд обязал прокуроров предоставить основания по возбуждению уголовного дела в отношении Ренато Усатого в Великобритании. Мы считаем это недопустимым, чтобы подзащитный рисковал быть подследственным по одному и тому же делу в двух странах. Господин Усатый должен быть освобождён от уголовного преследования на территории Молдовы в том случае, если следователи Скотленд-Ярда выдадут ордер на его арест», — сообщил Истрати.



Прокуроры обязались предоставить суду и адвокатам все необходимые материалы в ходе следующего заседания суда сектора Центр, которое отложено до 24 января. Как отметил Анатол Истрати, прокуроры на нём должны признать безосновательность обвинений в адрес председателя «НП».

Напомним, что столичный суд сектора Центр 24 октября вынес решение о выдаче ордера на 30-дневный предварительный арест лидера «НП», примара Бельц Ренато Усатого. Он также был объявлен в международный розыск. Органы прокуратуры подозревают Усатого в заказе убийства российского банкира, бывшего владельца «Universalbank» Германа Горбунцова. Адвокаты лидера «НП» подали кассационную жалобу на судебное решение. Апелляционная палата Кишинёва 1 ноября отклонила её.