Глава ДНР заявил о намерении вновь встретиться с Савченко
Глава самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Александр Захарченко заявил, что готов вновь встретиться с народным депутатом Надеждой Савченко. Об этом сообщает «РИА Новости».
Глава самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Александр Захарченко заявил, что готов вновь встретиться с народным депутатом Надеждой Савченко. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Да, встречались. Основной вопрос — это обмен пленными. Если Минск провален, если в Минске эту тему не поднимали… мы готовы разговаривать с любым, кто сможет разморозить процесс обмена пленными. В Минске прописано четко «обмен «всех на всех». Встречались с Надеждой. Если нужно будет встречаться еще раз, то встретимся», — сказал Захарченко.
Напомним, глава СБУ Василий Грицак заявил о том, что Надежда Савченко после встречи с лидерами так называемых ЛНР и ДНР дала показания в СБУ.