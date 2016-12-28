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18:58 (мск), источник: РБК - Украина

Глава ДНР заявил о намерении вновь встретиться с Савченко

Глава самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Александр Захарченко заявил, что готов вновь встретиться с народным депутатом Надеждой Савченко. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Да, встречались. Основной вопрос — это обмен пленными. Если Минск провален, если в Минске эту тему не поднимали… мы готовы разговаривать с любым, кто сможет разморозить процесс обмена пленными. В Минске прописано четко «обмен «всех на всех». Встречались с Надеждой. Если нужно будет встречаться еще раз, то встретимся», — сказал Захарченко.

Напомним, глава СБУ Василий Грицак заявил о том, что Надежда Савченко после встречи с лидерами так называемых ЛНР и ДНР дала показания в СБУ.

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