Глава ДНР заявил о намерении вновь встретиться с Савченко

«Да, встречались. Основной вопрос — это обмен пленными. Если Минск провален, если в Минске эту тему не поднимали… мы готовы разговаривать с любым, кто сможет разморозить процесс обмена пленными. В Минске прописано четко «обмен «всех на всех». Встречались с Надеждой. Если нужно будет встречаться еще раз, то встретимся», — сказал Захарченко.

Напомним, глава СБУ Василий Грицак заявил о том, что Надежда Савченко после встречи с лидерами так называемых ЛНР и ДНР дала показания в СБУ.