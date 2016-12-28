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19:43 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о возможной отставке высокопоставленных силовиков в Чечне

«Новая газета» сообщила об отставке первого замглавы МВД по Чечне Алти Алаудинова. Также издание пишет о возможной отставке ряда высокопоставленных сотрудников МВД по Чечне и начальникой районных ОМВД Чечни.

Один из собеседников издания утверждает, что от Алаудинова «потребовали уйти в отставку в связи с недавним нападением на Грозный». Также этот источник говорит, что в отставку может уйти несколько высокопоставленных сотрудников МВД по Чечне и начальников районных ОМВД Чечни.

Другой источник газеты сообщил, что Алаудинов должен был написать заявление об отставке по собственному желанию в среду, 28 декабря, утром после «острого личного конфликта с главой Чечни Рамзаном Кадыровым».

Дозвониться до Алаудинова изданию не удалось — «весь день он сбрасывает звонки», пишет газета. Сотрудница пресс-службы МВД по Чечне, «услышав вопрос “Новой газеты” и фамилию Алаудинова, также бросила трубку, а затем перестала отвечать».

По данным «Новой газеты», на должность первого заместителя министра МВД по Чечне рассматривается кандидатура руководителя ОМВД России по Гудермесскому району Юсупа Байсултанова.

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Нападение на полицию в Грозном произошло вечером 17 декабря. Сообщил о нападении глава Чечни Рамзан Кадыров. Группа вооруженных лиц атаковала полицейских, был введен план «Перехват». Полицейские обнаружили подозреваемых и открыли огонь по их машине. В результате были ликвидированы четверо нападавших, еще двое были ранены.

На следующий день Кадыров сообщил, что последние из нападавших ликвидированы. «Новая газета» ранее сообщила со ссылкой на республиканское управление Следственного комитета, что в результате нападений погибли трое сотрудников ГИБДД, однако в опубликованном в среду, 28 декабря, материале издание пишет о четырех погибших сотрудниках полиции.

Ответственность за атаку взяло на себя ответственность «Исламское государство» (ИГИЛ, деятельность организации запрещена в России).

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