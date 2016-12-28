СМИ узнали о возможной отставке высокопоставленных силовиков в Чечне

Один из собеседников издания утверждает, что от Алаудинова «потребовали уйти в отставку в связи с недавним нападением на Грозный». Также этот источник говорит, что в отставку может уйти несколько высокопоставленных сотрудников МВД по Чечне и начальников районных ОМВД Чечни.

Другой источник газеты сообщил, что Алаудинов должен был написать заявление об отставке по собственному желанию в среду, 28 декабря, утром после «острого личного конфликта с главой Чечни Рамзаном Кадыровым».

Дозвониться до Алаудинова изданию не удалось — «весь день он сбрасывает звонки», пишет газета. Сотрудница пресс-службы МВД по Чечне, «услышав вопрос “Новой газеты” и фамилию Алаудинова, также бросила трубку, а затем перестала отвечать».

По данным «Новой газеты», на должность первого заместителя министра МВД по Чечне рассматривается кандидатура руководителя ОМВД России по Гудермесскому району Юсупа Байсултанова.