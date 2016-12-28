Правительство Молдовы внесло изменения в Конституцию
КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Правительство Молдовы на заседании в среду утвердило законопроект об изменении статьи 42 Конституции Молдовы, которая касается права на объединение.
КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Правительство Молдовы на заседании в среду утвердило законопроект об изменении статьи 42 Конституции Молдовы, которая касается права на объединение.
Изменения гарантируют право граждан на свободное объединение граждан с другими лицами, включая создание профсоюзов и патронатов, а также вступать в них.
В настоящий момент Конституция республики разделяет свободу объединения на две составляющие: свободу создания и вступления в профсоюзы и свободу партий и других
Проект также предусматривает, что осуществление права на свободу объединения может быть ограничено только в тех случаях, когда эта мера обусловлена соображениями национальной безопасности, общественной безопасности, защиты прав и свобод других лиц.
Документ должен быть одобрен Конституционным судом и передан на рассмотрение в парламент.