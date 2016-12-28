Правительство Молдовы внесло изменения в Конституцию

Изменения гарантируют право граждан на свободное объединение граждан с другими лицами, включая создание профсоюзов и патронатов, а также вступать в них.

В настоящий момент Конституция республики разделяет свободу объединения на две составляющие: свободу создания и вступления в профсоюзы и свободу партий и других общественно-политических организаций, без четкого определения общей свободы объединения, хотя это право гарантировано международными договорами, участником которых является наша страна.

Проект также предусматривает, что осуществление права на свободу объединения может быть ограничено только в тех случаях, когда эта мера обусловлена соображениями национальной безопасности, общественной безопасности, защиты прав и свобод других лиц.

Документ должен быть одобрен Конституционным судом и передан на рассмотрение в парламент.