Еще одна страна для отдыха: Коста-Рика отменила визы для украинцев

Об этом сообщили на странице Департамента консульской службы МИД Украины в соцсети Facebook.

«Правительством Коста-Рики с декабря 2016 введен безвизовый режим для граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов, на поездки до 90 дней», — сказано в сообщении.

Отмечается, что необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого должен быть не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики.

При выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долларов США, независимо от типа паспортного документа путешественника.

Как сообщал «Обозреватель», ранее украинцы получили возможность путешествовать без виз в Федерацию Святого Кристофера (Сент-Китс) и Невис.