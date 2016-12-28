Еще одна страна для отдыха: Коста-Рика отменила визы для украинцев
Украинцы получили возможность отправиться в
Украинцы получили возможность отправиться в
Об этом сообщили на странице Департамента консульской службы МИД Украины в соцсети Facebook.
«Правительством
Отмечается, что необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого должен быть не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из
При выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долларов США, независимо от типа паспортного документа путешественника.
Как сообщал «Обозреватель», ранее украинцы получили возможность путешествовать без виз в Федерацию Святого Кристофера (Сент-Китс) и Невис.