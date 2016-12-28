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20:19 (мск), источник: Обозреватель

Еще одна страна для отдыха: Коста-Рика отменила визы для украинцев

Украинцы получили возможность отправиться в Коста-Рику без необходимости открытия туда визы.

Источник: Reuters

Об этом сообщили на странице Департамента консульской службы МИД Украины в соцсети Facebook.

«Правительством Коста-Рики с декабря 2016 введен безвизовый режим для граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов, на поездки до 90 дней», — сказано в сообщении.

Отмечается, что необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого должен быть не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики.

При выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долларов США, независимо от типа паспортного документа путешественника.

Как сообщал «Обозреватель», ранее украинцы получили возможность путешествовать без виз в Федерацию Святого Кристофера (Сент-Китс) и Невис.

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