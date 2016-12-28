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22:32 (мск), источник: Sputnik.by

Фотофакт: премьер-министр Беларуси водит новогодний хоровод

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков поучаствовал в акции «Наши дети» и покружился в хороводе вместе с воспитанниками одного из детских домов страны, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе правительства.

Источник: Sputnik.by

Участие в республиканской акции «Наши дети» принимают многие высокие чиновники Беларуси — они посещают детские дома с подарками и поздравлениями накануне Нового года. Кобяков в среду стал гостем в столичном детдоме № 7 «Семь я».

«Хотелось бы пожелать, чтобы при выборе жизненного пути вы исходили из того, что нужно быть трудолюбивым, честным, добрым и культурным человеком. Хочется, чтобы все эти качества у вас были, вы стали достойными людьми и были счастливы. Желаю, чтобы новый, 2017 год был для вас прежде всего годом счастья», — сказал Кобяков.

Премьер напомнил детям, что для достижения успехов в жизни важно постоянно учиться. «Мир очень быстро меняется, и знания, которые были усвоены на начальных этапах, нужно постоянно обновлять», — добавил руководитель правительства.

Обратился премьер-министр и к педагогам детдома — он пожелал им большого человеческого счастья.

Подарил детскому дому Кобяков комплект звуковой и световой аппаратуры, а также сладкие наборы.

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