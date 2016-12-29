На встрече с журналистами губернатор Андрей Бочаров подвел итоги года и обозначил перспективы региона

Разговор был посвящен ключевым решениям уходящего года, проектам, начало которым было положено в 2016-м, вопросы пишущих и снимающих журналистов касались и стратегических направлений развития всей Волгоградской области.

Участие в этом большом итоговом диалоге главы области с прессой приняли и наши коллеги. Глава региона поблагодарил журналистов за объективное освещение событий, происходивших в течение года.

На реализацию основных программ развития в 2017 году область получит существенную финансовую поддержку от федерального центра. Общий размер субсидий составит свыше 7 миллиардов рублей. Средства пойдут на обновление коммунальной сферы, модернизацию промышленности, экологические проекты и другие направления развития региона. В числе первоочередных направлений губернатор назвал задачу комплексного развития регионального центра, включающего в себя строительство дорог и благоустройство территорий, создание условий для работы волгоградских предприятий.