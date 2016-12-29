Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
"Призываем не допустить этой авантюры": МИД РФ обратился к Киеву
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулыУ президента не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки
Найдены новые очевидцы катастрофы Ту-154: что они говорят
Допрошен человек, снявший влез ту-154
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
Перед падением Ту-154 сделал маневр на скорости 500 км/час – СМИ
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
12Умер Джордж Майкл
10Общероссийская елка в Кремле
23Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
10«В чем сила, брат?»
09:58 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

На встрече с журналистами губернатор Андрей Бочаров подвел итоги года и обозначил перспективы региона

28 декабря состоялась большая встреча главы региона с журналистами ведущих федеральных и региональных средств массовой информации.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Разговор был посвящен ключевым решениям уходящего года, проектам, начало которым было положено в 2016-м, вопросы пишущих и снимающих журналистов касались и стратегических направлений развития всей Волгоградской области.

Участие в этом большом итоговом диалоге главы области с прессой приняли и наши коллеги. Глава региона поблагодарил журналистов за объективное освещение событий, происходивших в течение года.

На реализацию основных программ развития в 2017 году область получит существенную финансовую поддержку от федерального центра. Общий размер субсидий составит свыше 7 миллиардов рублей. Средства пойдут на обновление коммунальной сферы, модернизацию промышленности, экологические проекты и другие направления развития региона. В числе первоочередных направлений губернатор назвал задачу комплексного развития регионального центра, включающего в себя строительство дорог и благоустройство территорий, создание условий для работы волгоградских предприятий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известная российская актриса умерла после продолжительной болезни
Гей-паре, состоящей из отца и сына, разрешили пожениться
Знаменитый актер признался, что в детстве его изнасиловал дедушка
Трамп ответил на призывы ввести новые санкции против РФ
Россия, Турция и Иран планируют разделить Сирию на зоны влияния
Основные фрагменты разбившегося Ту-154 подняты на поверхность
Энергетики намерены обесточить космодром Восточный из-за долга
Топилин: около 15 млн трудоспособных россиян работают нелегально
Умерла мать скончавшейся накануне актрисы Кэрри Фишер
Минздрав рассказал, с какими видами рака борется новый препарат
Спорт
Ковалев vs Уорд, Лебедев vs Гассиев и другие лучшие бои года Уходящий год был не совсем удачным для российских боксеров. Александр Поветкин — в допинговом скандале, впервые в карьере проиграли Чудинов, Ковалев и Трояновский
Авто
Новые маршрутки «Газель»: продажи стартовали Группа ГАЗ начала общероссийские продажи цельнометаллических микроавтобусов «Газель-Next»
Hi-Tech
Тепловизор показал, как греются современные флагманы Эксперты сравнили уровень нагрева смартфонов, которые находятся на зарядке и при этом ими продолжают пользоваться. Какое из топовых устройств оказалось самым горячим?
Кино
Козловский, Ходченкова, Собчак и Виторган на премьере «Викинга» Специальный закрытый показ одного из самых громких российских проектов этого года состоялся при участии звезд и руководства «Первого канала»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
По всей стране стартовали акции для покупателей жилья
Ипотеку в России стали выдавать на больший срок
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь